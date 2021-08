Emma Marrone in vacanza con mamma e papà: “Facciamo che ho ancora tre anni”

Per Emma Marrone una vacanza con i genitori era il desiderio da realizzare, ci pensava da un po’ di tempo. Dopo il lockdown, dopo il tour appena terminato, dopo tutti i momenti che non sono riusciti a passare insieme la cantante è partita con la mamma e il papà. La metà raggiunta è la splendida Capri e Maria e Rosario non potrebbero essere più felici con la loro Emma ma è lei che desidera tornare bambina per qualche giorno ed essere coccolata. Scatti bellissimi da Capri ed è Emma Marrone a pubblicare le foto sui social. Tra le storie di Instagram ci sono i suoi assurdi risvegli di buon mattino. In vacanza vorrebbe dormire un po’ di più e invece si ritrova presto ad occhi aperti e non sa spiegarsi il motivo, potrebbe riposare di più ma non ci riesce.

LA FOTO PIU’ BELLA DELLA VACANZA DI EMMA MARRONE CON I GENITORI

“Facciamo che ho ancora 3 anni e mi fate fare ‘vola vola’” scrive la cantante salentina postando lo scatto più tenero. La mano della mamma, quella del papà e la sua, non ha bisogno di altro in questo momento e ringrazia la vita per tutto ma soprattutto per la famiglia. “Dritta alla meta. Missione compiuta. In vacanza con mamma e papà” ed è piena di gioia la 36enne in questi giorni spensierati.

Ha già terminato il suo tour, come altri colleghi ha anticipato tutte le date per il timore di non poterle più fare, per paura di un altro lockdown, di altre regole. Passeggiate e relax, sole, lettura, sogni, Emma Marrone si rigenera in vista della sua prossima avventura. Sarà di nuovo in tv nel ruolo di giudice di X Factor. Squadra vincente non si cambia e i suoi colleghi anche nella prossima edizione saranno Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli.