La festa di compleanno da sogno per Matilde la nipote di Giulia de Lellis (FOTO)

“Se non possiamo far sognare i bambini che viviamo a fare ?!” ha scritto Giulia de Lellis sui suoi social mostrando le foto della festa di compleanno di Matilde, sua nipote. Come da tradizione, anche quest’anno Giulia ha organizzato una bellissima festa di compleanno alla sua amata nipote. Chi segue l’influencer romana sa bene che per lei Matilde e la piccola Penelope sono fondamentali, sono la sua vita ed è per questo che cerca di stare spesso insieme a loro e di regalare alle due bambine anche attimi di felicità unici. Ed è anche per questo che ogni hanno riceve tantissime critiche da chi pensa che sia “troppo” quello che fa per le due bambine, soprattutto perchè non è la loro mamma ma solo la zia. Ed è davvero spiacevole dover leggere ogni anno le stesse critiche perchè davvero, se mai ci fossero sarebbero problemi della famiglia di Giulia, non di chi si sente chiamato a dover giudicare qualsiasi cosa, solo perchè pubblica!

Critiche a parte, torniamo alla festa. Quest’anno il tema era misto, c’erano le Lol, amatissime da Matilde ma anche alcune delle sue cose preferite. Si poteva passare dall’angolo del trucco, poi da quello della manicure. E poi c’è stata per Matilde e per le sue amichette anche una festa nella schiuma, un vero spasso. E per far divertire anche gli adulti, lo spettacolo di un mago che ha intrattenuto tutti gli invitati. E poi tantissime cose buone da mangiare e una torta pazzesca. Un mondo di favole che Giulia ha allestito insieme a degli esperti strepitosi, in tema di organizzazione di feste, che hanno realizzato davvero una magia per la piccola Matilde e per tutti i suoi piccoli ospiti che difficilmente potranno dimenticare tutto quello che hanno visto!

Le foto della festa di Matilde: il quarto compleanno

Non ci resta che vedere alcune delle foto scattate nel corso della festa e pubblicate poi anche da Giulia su Instagram

Non possiamo che fare anche in questa occasione tantissimi auguri alla piccola Matilde per il suo compleanno!