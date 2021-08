Il dolcissimo messaggio di Laura Chiatti per il compleanno della mamma

Che belle parole, quelle che di certo tutte le mamme vorrebbero leggere e ascoltare. E’ un messaggio pieno d’amore quello che Laura Chiatti ha postato oggi sui social, nel giorno del compleanno della sua mamma. Mariella Cardinali non potrà che essere felicissima delle parole che l’attrice ha usato per celebrare questa ricorrenza. Parole che arrivano dritte al cuore. Un bigliettino di auguri sui social per mamma Mariella, con le parole di Laura che le scrive: “A te che hai sempre messo la tua vita in secondo piano , pronta in ogni momento a stringermi la mano. A te che hai costantemente il sorriso e che neanche quando vorresti piangere scompare dal tuo viso. a te che mi hai insegnato ad amare ogni piccola cosa , il cibo, un abbraccio , il profumo di una rosa“.

Il dolce messaggio di Laura Chiatti per la sua mamma

E ancora: “a te che sei potente come un vulcano , che mi parli da vicino ,e mi senti anche da lontano. A te che sei talmente mamma, che ancora vorrei mi cantassi la la ninna nanna. a te che riesci a farmi ritrovare la strada esatta , anche quando faccio la matta . a te che sei l’anima del mio cuore , grazie per avermi ricoperta d’amore . che possa essere felice questo compleanno , tanto da farci dimenticare questo folle anno . auguri mammina , saró per sempre la tua bambina.“

I momenti difficili sono stati tanti. In una intervista di due anni fa la Chiatti non aveva nascosto la sua grande preoccupazione parlando dei problemi di salute che aveva avuto sua madre. Nello studio di Verissimo aveva raccontato: “Nell’ultimo anno e mezzo mi sono accadute cose non belle. Marco ha avuto un problema di salute serio che si è risolto bene. Dopo un mese è toccato a mia madre e la cosa mi ha scombussolato. Ho fermato tutto fino a quando non mi hanno garantito che si sarebbe ripresa. Mia madre e mio marito sono due forze della natura, sono sempre positivi. Io, invece, vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto. Sono diventata un’ipocondriaca. Adesso se ho mal di stomaco temo che sia qualcosa di più grave”.