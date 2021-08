Tutta la forza di Carolina Marconi la “pelatina” continua la battaglia contro il cancro

E’ un grande esempio quello che Carolina Marconi, ex protagonista del Grande Fratello, sta dando a chi la segue con affetto e a chi da lei trae anche la forza di combattere contro un brutto male. E’ la sua battaglia contro il cancro quella che Carolina porta avanti, raccontando sui social tutte le difficoltà di questo periodo della sua vita. Ma non solo. Sulla pagina Instagram di Carolina c’è anche spazio per i sorrisi e per l’incoraggiamento a chi come lei, sta combattendo questa battaglia difficilissima. Ieri sera Carolina ha scherzato con chi la segue, postando delle foto in cui si mostra bellissima in bikini, con il suo nuovo look! La chemio le ha fatto cadere i capelli ma lei ci scherza su: “Buona sera dalla vostra pelatina preferita” ha scritto Carolina postando due nuove foto su Instagram. Il suo sorriso è davvero contagioso e l’energia che arriva anche a distanza, potrebbe essere una manna dal cielo per tante persone che come lei, stanno combattendo contro un tumore al seno.

Carolina Marconi continua la sua battaglia

Le parole di Carolina sui social e il grazie a chi le sta vicino:

Buona serata … dalla vostra pelatina in bikinicome state? Io bene… molto meglio mercoledì dovrò fare il 4 ciclo di chemio rossa sarà l’ultima .. 🤞daje 💪🏽poi inizierò quelle bianche .. #nnsimollauncazzo vi voglio bene grazie x starmi vicino 🌈😁🌈#situazionedarisolvere risolvere

Sono tantissimi i messaggi di chi ringrazia Carolina per l’esempio che sta dando ma anche tantissimi i messaggi di chi le sta vicino in questa battaglia. Tanti amici ma anche tanta gente comune che la segue e che cerca anche solo con una frase su instagram, di non spegnere il sorriso, anzi. E Carolina continua a combattere con un sorriso che davvero è travolgente. Forza!