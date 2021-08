Caterina Balivo mostra le macchie solari che ha sul viso

Gli occhiali da sole sempre più grandi, i capelli tirati e Caterina Balivo mostra le macchie solari confidando che sono arrivate puntuali anche questa estate. Chi ha problemi di macchie scure sul viso sa bene che se arrivano una prima volta arriveranno sempre. L’esposizione al sole è loro alleato e Caterina Balivo al sole ci sta da prima dell’inizio dell’estate. Già una gran fortuna che non le avesse prima visto che si lamenta solo adesso. “Buon dì da me e le mie macchie solari tornate come un orologio svizzero”. E’ uno scatto senza filtri, una foto in cui la Balivo è sempre bellissima ma desidera mostrare le macchie che le sono comparse sul volto. Gli occhialoni scuro coprono molto e in realtà dalla foto si vede che c’è qualche macchia più che altro nella zona degli odiati baffetti.

COME EVITARE LE MACCHIE SOLARI?

Spesso sono colpevoli delle macchie sul viso dei medicinali che prendiamo, bisogna fare molta attenzione. Immaginiamo che Caterina Balivo sia informata anche sul come proteggersi dalle macchie scure che ci sporcano il viso in estate. Nessuna crema sembra fermarle, come spiegato anche dall’estetista cinica l’unico modo per evitare è non esporsi al sole, proteggere il volto con un capello o restare sotto l’ombrellone, all’ombra.

La conduttrice l’abbiamo vista di continuo sotto i raggi del sole, magari ha fatto attenzione ma poi basta un po’ di distrazione e le macchie si presentano. C’è chi la consola commentando che non si vedono e che è sempre bellissima, chi con un po’ di invidia le ricorda che sono tre mesi che sta in vacanza, ovvio che arrivassero le macchie solari. “Dopo tre mesi al mare sulla barca è normale”. A questi commenti ha già risposto più volte, può stare in vacanza perché può permetterselo, non deve certo giustificarsi con gli altri, i soldi sono suoi e anche il tempo libero che ha in questo periodo.