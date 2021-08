Anna Tatangelo pubblica la foto che non piace a tutti

Altre due foto regalate da Anna Tatangelo ai suoi fan, la cantante si mostra di schiena, posa con il profilo in evidenza. Nei due scatti c’è tutto il romanticismo di un tramonto vissuto in due. Arriva subito il cuore azzurro di Livio Cori ma in tanti si concentrano su quel profilo venuto non benissimo. Colpa di luci ed ombre e c’è chi fa notare ad Anna Tatangelo che nella seconda foto non è lei. Nessun insulto, può capitare ma a lei quella foto piace, altrimenti non l’avrebbe pubblicata. Inizia la difesa dei fan più attenti e presenti ma l’insulto non c’è stato. Arriva però chi inizia a parlare i ritocchini.

ANNA TATANGELO E LIVIO CORI ALLA LUCE DEL TRAMONTO

Semplice immaginare che le due foto di Anna le abbia scattate Livio Cori ma mentre i follower della cantante attendono di vedere insieme la coppia in uno scatto ufficiale i fan le chiedono di togliere la seconda foto. “La 2 foto non mi piace molto e profilo par avatar naturalmente sono ombre e sfumature tu si troppa bellllll” nessuna cattiveria in queste parole, il complimento finale dice tutto, quella foto davvero non è venuta benissimo. Anna non la toglierà e i fan continueranno a discutere sullo scatto lasciando in disparte chi pensa che si sia rovinata con i troppi ritocchi voluti in passato per apparire forse più grande.

Oggi è davvero felice accanto a Livio Cori e con suo figlio Andrea. Ad Anna Tatangelo resta magari l’amaro per come è finita con Gigi D’Alessio, anche se ha confidato che della loro storia d’amore non le manca niente. Tra pochi mesi lui sarà papà per la quinta volta, avrà un figlio dalla terza della donna della sua vita, forse un po’ troppo presto, forse la nuova coppia ha bruciato le tappe ma soprattutto non ha atteso che tutte le ferite guarissero.