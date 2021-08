Ornella Muti in bikini dopo la dieta detox, a 66 anni è stupenda

Una dieta detox ha rimesso in gran forma Ornella Muti che in bikini finisce sui social con un video di Naike. Ornella Muti ha 66 anni, è sempre stata una delle donne più belle del mondo dello spettacolo; nel 1994 da Class, rivista americana, fu eletta la donna più bella del mondo ma sembra che adesso stia vivendo una seconda giovinezza. Solo merito della dieta detox e dello yoga seguiti di recente? In bikini la Muti è meravigliosa. Nel video è seduta sul letto, sudata o forse con la crema solare spalmata sul copro. Nessuna posa né pancia con il fiato trattenuto e lei riesce ancora a fare invidia alle giovanissime. Forse qualche ritocco c’è ma è perfetto. In più ci sono non solo la dieta e il mangiare sano ma anche la tonicità, la bellezza poi è un dono che ha dalla nascita.

ORNELLA MUTI DOPO LA DIETA DETOX E IL RITIRO DI YOGA

Un po’ di pubblicità non guasta mai ma se i risultati sono quello mostrati da Ornella Muti ben venga la pubblicità. Lei ha scelto uno stile di vita sano, dopo i vari dolori subiti Ornella è in formissima, come commentano varie follower chiedendo come fare, chiedendo dritte e segreti.

I pettegoli spiegano che Ornella Muti non fa solo diete e yoga ma si fa aiutare anche dalla chirurgia estetica. C’è chi invece consiglia a tutti di diventare vegani, di non bere, di non fumare, di camminare almeno 1 ora al giorno, di dimenticare gli zuccheri e tutte le golosità come il cappuccino e i cornetti.

Ornella Muti non risponde, non commenta se bastano la dieta detox e lo yoga, si limita a pubblicare qualche informazione. C’è però anche altro, c’è la canzone Defaillance di Naike Rivelli. Non è recente, è del 2014, una canzoncina che pochi conoscono ma che a lei piace sempre ricordare.