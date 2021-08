Chiara Ferragni senza trucco mostra le differenze e chiede di scegliere

Le vacanze al mare rendono leggermente dorata anche la pelle di Chiara Ferragni che pubblica alcune foto senza trucco (in basso). Sui social la Ferragni si mostra al naturale, cosa rara ma il sole aiuta, per altri invece c’è qualche trucchetto in più. Capelli mossi senza l’intervento dell’hair stylist e forse niente trucco sul viso. Chiara Ferragni mostra il prima e il dopo e chiede ai follower di scegliere: “Come vi piaccio di più?”. La differenza non è così forte, il make up non la trasforma e con o senza trucco è sempre bella. Arrivano però i più attenti che notano filtri e trucchetti. Per loro Chiara non ha pubblicato nessuna foto acqua e sapone ma ha il correttore per le occhiaie, il mascara e le sopracciglia perfette che l’aiutano. Trucco sì o trucco no, c’è chi dice che è una dolce imbrogliona.

CHIARA FERRAGNI NIENTE TRUCCO E MESSA IN PIEGA

L’imprenditrice digitale divide i follower, c’è chi si schiera della sua parte e nota la bellezza acqua e sapone, chi invece non è per niente d’accordo perché il trucco c’è e si vede. Non c’è dubbio che senza la piega perfetta sia diventata, come dice lei, una leoncina. “Quale Chiara vi piace di più?” invita a votare commentando.

Gli scatti con il make up e quelli struccata in cui mostra le lentiggini. Di recente ha anche raccontata delle sue fragilità, dell’ansia che aveva quando era lontana dalla sua famiglia e dell’aiuto che riceve da tre anni da uno psicologo. Un appuntamento con lui una volta alla settimana ed è un regalo che consiglia a tutti. Un percorso che Chiara Ferragni ha voluto iniziare per allontanare le sue paure, per sentirsi sempre più sicura. Il suo modo è quello ideale per abbattere i pregiudizi e con la sua influenza aiutare gli altri oltre che se stessa.