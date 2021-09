L’estate bollente di Elisa Isoardi: sensuale e femminile, riesce a piacere a tutti

Ebbene sì, quella di Elisa Isoardi sembra essere una estate davvero bollente, almeno per quello che vediamo sul suo profilo Instagram. La conduttrice televisiva si mostra sempre bellissima sui social network ma sulla sua bellezza in fondo non avevamo dubbi. Una estate tra montagna e mare quella di Elisa che ha regalato delle foto sensualissime ai tanti followers che ovviamente non hanno potuto non apprezzare e hanno riempito la donna di commenti senz’altro graditi. In costume da bagno oppure no, la Isoardi riesce sempre a fare centro con scatti sexy e al contempo riesce ad essere sempre femminile ed elegante. Si mostra senza volgarità e piace a tutti.

Elisa Isoardi bellissima e sexy sui social network ma pensa a qualcuno?

L’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram la ritrae con un costume da bagno intero e nero, caratterizzato da una evidente scollatura. Lei guarda dritta in camera e posta una frase un po’ enigmatica che fa pensare i fan. “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ha scritto come descrizione Elisa Isoardi. Sono le parole di una bellissima canzone di Ermal Meta ma qualcuno pensa che potrebbe essere una frase dedicata a qualcuno in particolare. Chi lo sa, per il momento non trapela nulla.

Sia sotto quest’ultimo post che sotto tutti gli altri, impazzano i commenti. Sarà il fatto che è bellissima e che è molto apprezzata a livello professionale… Quel che è certo è che tutti la amano. Elisa Isoardi viene riempita giornalmente di complimenti di uomini e donne ma anche di colleghi del mondo dello spettacolo. Tra di loro: la collega naufraga a L’isola dei famosi Angela Melillo, la stilista Elisabetta Franchi, Monica Leofreddi, Valeria Graci e Vera Gemma, anche lei collega al reality show. E proprio quest’ultima sotto una foto su Instagram ha scritto ironicamente: “Fidanzati con me”.

Insomma, è chiaro che Elisa Isoardi sembra mettere tutti d’accordo. Ecco l’ultimo post che ha pubblicato la conduttrice tv sul suo profilo: