Per Jasmine Carrisi niente GF VIP 6 ma c’è un ritocchino estetico

Dopo l’esperienza a The Voice Senior, sembrava essere vicino lo sbarco di Jasmine Carrisi in un programma tv di Mediaset. Nelle ultime settimane, infatti, si parlava della possibile partecipazione della figlia di Albano e Loredana Lecciso alla nuova edizione del Grande Fratello Vip 6. Nelle ultime ore, invece, la giovane cantante figlia d’arte sembra essere sempre più lontana dal varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia. La notizia arriva da Novella 2000. Jasmine sarebbe orientata a dire di no e a rifiutare quindi il reality show di Canale 5 che ormai è veramente prossimo alla partenza. La messa in onda del GF Vip 6 è per la prima serata del 13 settembre e la Carrisi avrebbe rifiutato. Intanto però ha confessato un ritocchino.

Jasmine Carrisi avrebbe rifiutato il GF Vip 6, intanto ha confessato un ritocchino estetico: cosa ha rifatto

E se non vedremo Jasmine Carrisi alle prese con i vipponi nella casa più famosa d’Italia, la figlia di Albano e della Lecciso ha però una novità. La ex giudice di The Voice Senior, infatti, ha confessato per la prima volta di essersi rifatta una parte del corpo. Nelle sue ig stories, infatti, Jasmine ha postato un video in cui inquadrava le labbra: “Ho appena fatto il filler alle labbra”. La Carrisi ha deciso di dirlo pubblicamente, anzi, ha pure aperto un box per le domande al riguardo spiegando tutti i dettagli ai tanti followers. La giovane ha detto che il filler dovrebbe durare dai 6 ai 12 mesi ma ovviamente questo dato è molto variabile e poi si scoprirà se deciderà di farlo ancora. “Non è piacevole ma non è nemmeno doloroso. Si prova fastidio ma è totalmente fattibile” ha voluto precisare Jasmine.

Jasmine Carrisi parla apertamente del suo ritocchino estetico alle labbra: ha fatto il filler e nient’altro

Tanti curiosi hanno chiesto alla Carrisi se ha rifatto anche altre parti del corpo come per esempio gli zigomi. Jasmine ha spiegato che è tutto frutto della natura tranne, appunto, le labbra. Tra l’altro, la giovane artista di casa Carrisi, era già stata presa di mira e in un certo senso accusata di essersi rifatta il naso. Il che non è vero. Anche perché come visto come ha parlato apertamente del filler alle labbra, difficilmente avrebbe avuto problemi a farlo con altre parti del viso o del corpo.