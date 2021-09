Venezia 78, Georgina Rodriguez con caschetto e smoking: il look che divide

Continua il red carpet delle star alla settantottesima Mostra del Cinema di Venezia. E sul prestigioso tappeto rosso al lido ha sfilato pure Georgina Rodriguez. Dopo l’annuncio dell’addio del marito Cristiano Ronaldo alla Juventus, e quindi al nostro bel paese, il calciatore ha fatto il suo ritorno al Manchester. Mentre CR7 giocava a pallone e dava il meglio di sé, la sua Giorgina era proprio a Venezia. Ovviamente la donna si è presentata bellissima ed elegante anche se qualcuno sui social non ha perso occasione per criticare il look ma anche la stessa modella argentina, considerata un po’ una bella che non balla. Forse avrebbe potuto indossare qualcosa di più sorprendente? Vediamo.

Mostra del Cinema di Venezia 78, il look di Georgina Rodriguez divide: ha optato per un look di Ermanno Scervino

Dopo la gaffe del cartellino attaccato alla giacca lo scorso anno proprio alla Mostra del Cinema, Georgina Rodriguez è stata una delle donne più fotografate ed attese del red carpet. D’altronde non poteva essere diversamente. La moglie di Cristiano Ronaldo ha deciso di sfoggiare un fantastico caschetto nero e liscio. Una novità per Georgina che ha presentato il suo nuovo taglio a Venezia 78. Per quanto riguarda il look, la modella ha indossato un completo di Ermanno Scervino, uno smoking nero decisamente elegante che lasciava comunque trasparire tutta la sensualità della bellissima Rodriguez. L’outfit però non ha convinto tutti. Secondo tanti avrebbe potuto osare un po’ di più ma Georgina probabilmente non ha voluto esagerare, strafare. C’è chi invece è di tutt’altra idea e considera la donna semplice ed elegante. Insomma, ognuno ha la sua opinione ma Georgina Rodriguez sembra dividere sui social.

Venezia 78, Georgina Rodriguez opta per la semplicità: ecco i suoi gioielli

Il look è stato poi completato da dei bellissimi gioielli con dei diamanti che hanno decisamente impreziosito e illuminato il tutto. Il brand scelto in questo caso è stato Pasquale Bruni per orecchini, collana e anelli.