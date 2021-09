Caterina Balivo, le sue giornate perfette a Venezia dopo avere osato col look animalier

Look audace per Caterina Balivo sul red carpet di Venezia 78, l’abbiamo ammirata tutti mentre posava accanto a suo marito, Guido Maria Brera, ma il fine settimana è stato per lei davvero perfetto. Sono rari gli scatti che la Balivo posta con suo marito ma per Venezia lui ha fatto una piccola eccezione. La conduttrice sorride, consapevole di osare con il suo abito lungo. Corpetto a fascia e gonna voluminosa, è Ermanno Scervino che ha firmato il suo outfit per la Mostra di Venezia. Una stampa tigrata ma elegantissima, proprio come Brera nel suo smoking. Il desiderio della conduttrice Rai da oggi in poi è quello di festeggiare ogni anniversario di matrimonio a Venezia. Quindi la laguna supera anche Capri e la Sicilia per Caterina Balivo?

Caterina Balivo a Venezia con il marito Guido Maria Brera

Tantissime le vip, i personaggi famosi, attrici e non che hanno sfilato a Venezia incantando con gli abiti da sogno ma alla Balivo va il merito di avere stupito tutti. Tutto per lei è andato ben oltre il red carpet, non poteva perdere l’occasione per un fine settimana romantico con suo marito.

Il pranzo e il caffè perfetti, li descrive con alcuni scatti, è felice e come sempre impeccabile nei suoi look mai banali ma è il look felino che resterà nella mente di tutti. Il suo abito da sera luna diventa portabilissimo in ogni circostanza, anche alla Mostra del Cinema di Venezia 2021. Addio formalità, la Balivo insegna ad essere audaci. Aggiungiamo che ancora una volta la moda Autunno Inverno 2021 – 2022 continua a puntare anche sulla tendenza animalier. Ovviamente gli accessori fanno il resto e la Balivo non ha sbagliato puntando sulla collana in oro con doppia catena e maxi ciondolo con pietre. Lei si diverte giocando con la moda, ha condiviso il sogno del red carpet e poi ha mostrato il seguito, la favola con il suo Guido Maria.