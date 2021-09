Paola Caruso ha rifatto di nuovo il naso?

Un cerotto sul naso di Paola Caruso fa pensare a un nuovo ritocco per la showgirl 36enne. Paola Caruso ha rifatto il naso per la terza volta? Quel cerotto fa nascere il sospetto ma per il momento lei non ha ancora dichiarato nulla. Sapeva però che pubblicando le foto con il nasino coperto la domanda sarebbe arrivata in un attimo. La Caruso ha accompagnato suo figlio a scuola. Ovviamente molto emozionata ha postato gli scatti con il suo Michelino. Due anni e mezzo e il piccolo è già pronto per la scuola materna. Altra curiosità dei follower è sul perché abbia iscritto il figlio in un istituto di Lecce. L’ex protagonista di Avanti un altro si è trasferita in Puglia?

L’ex Bonas di Avanti un altro si è fatta male o ha rifatto il naso?

Paola Caruso un po’ di tempo fa ha già confidato i suoi ritocchini, forse non tutti ma ha spiegato che a 18 anni ha rifatto il seno perché per lei era un vero problema. Chiese i soldi a suo padre e fu accontentata. Poi qualche anno fa ha rifatto il naso, altro desiderio a cui pensava da tempo. Infine, ha rifatto le labbra ma ovviamente con le punturine che ormai usano in molte.

Il secondo intervento al naso per la Caruso è arrivato nel 2018 quando una borsettata le ha rovinato il profilo. Una disavventura durante la finale di Pechino Express. Un incidente a cui ha posto subito rimedio sistemando il suo nasino.

Il nuovo cerotto fa supporre che ci sia stato un altro ritocco, sembra infatti proprio quello utilizzato dopo un’operazione al naso. Per il momento non ha niente da dire, oggi racconta solo della sua emozione a Lecce per il primo giorno di scuola di suo figlio, I follower attendono anche di scoprire il perché dell’Istituto Marcelline di Lecce.