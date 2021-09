Perché Natalia Paragoni ha reso privato il suo profilo Instagram? La spiegazione

Natalia Paragoni ha deciso di rendere privato il suo profilo Instagram. Una scelta particolare e che non ti aspetti, specialmente da una che con Instagram essenzialmente ci lavora pure. La fidanzata di Andrea Zelletta ha annunciato ai fan la chiusura del suo profilo social nelle storie perché molto spaventata. “Ciao a tutti, volevo rendervi partecipi dell’incresciosa situazione che sto vivendo” è così che la ex protagonista di Uomini e Donne ha dato il suo annuncio ai followers. “Da ieri ho notato una crescita spropositata del numero dei miei follower, temo che qualcuno mi abbia attivato un bot per dispetto o peggio ancora per arrecarmi un danno” ha spiegato la Paragoni.

Natalia Paragoni, il profilo Instagram diventa privato per scelta: “Sono arrabbiata e dispiaciuta”

“Sto cercando di risolvere il problema insieme alla mia agenzia” ha così affermato Natalia Paragoni nelle sue ig stories. Il problema probabilmente non è ancora stato risolto visto che il profilo risulta ancora privato. ” A breve chiuderò momentaneamente il profilo per cercare di arginare la cosa” aveva annunciato la modella. Dunque appena l’intoppo verrà risolto, è chiaro che l’account Instagram della Paragoni tornerà ad essere pubblico. Nel mentre Natalia non sembra affatto serena per la situazione e l’inconveniente che si è creato sul social network: “Credetemi, sono molto arrabbiata e dispiaciuta. Vi terrò aggiornati”.

Natalia Paragoni chiude il profilo Instagram per colpa dei bot: quando riuscirà a risolvere il problema sul social network?

Come si può capire, il problema non sembra essere così semplice da risolvere o almeno non nell’immediato. Adesso Natalia e i suoi collaboratori attraverso il profilo privato stanno senz’altro riuscendo a gestire meglio la situazione dei bot, che altro non sono che dei profili falsi che non aiutano per niente l’account che lei usa principalmente per lavoro. E chi con i social ci lavora sa bene che quello che è successo alla Paragoni è un vero danno. Speriamo che possa risolvere quanto prima. Sicuramente appena il problema non esisterà più lo comunicherà direttamente su Instagram perciò restiamo in attesa di novità da parte di Naty.