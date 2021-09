Il seno nuovo di Gemma Galgani divide: troverà l’uomo giusto? (FOTO)

E finalmente abbiamo potuto ammirare il seno nuovo di Gemma Galgani del quale ormai, si parlava da oltre 20 giorni. Nella prima puntata di Uomini e Donne di questa nuova stagione televisiva, la Galgani ha spiegato i motivi per i quali ha scelto di rifarsi il seno. Come abbiamo visto, la dama torinese non era andata dal chirurgo con l’intenzione di rifarsi le frittelle, come le ha chiamate Tina Cipollari ma è stato il dottore a suggerirle di continuare questo viaggio di rinascita. E Gemma, pur molto spaventata dalla possibilità di non superare l’operazione, alla fine ha scelto di mettersi in gioco e fare lo stesso l’intervento. Ed è andato benissimo, almeno a giudicare dal risultato. Gemma ha sfoggiato oggi un bel paio di tette nuove, tra critiche e applausi e anche una bella tiratina a tutta la zona del collo. Il risultato sicuramente bello da vedere. Ma per una donna di 72 anni, era davvero il caso? Come hanno detto molte persone in studio, se la cosa fa sentire Gemma meglio, è certamente libera di farlo. Quello che passa in modo sbagliato è l’obiettivo: mi rifaccio il seno perchè così ho più possibilità di trovare un uomo. Un concetto sbagliatissimo che purtroppo è arrivato a casa, anche perchè è stata la stessa Gemma a dare la risposta quando Tina le ha chiesto che cosa si augura adesso. “Di trovare l’amore” ha detto la Galgani, come se l’amore passasse per una taglia aumentata e due protesi nuove.

Gemma purtroppo, in questi 10 anni non ha ben capito che l’amore, soprattutto negli ultimi 4, non lo ha trovato perchè non ha voluto farlo, continuamente ossessionata dall’inseguire i giovani corteggiatori che erano in quello studio solo per farsi vedere e non di certo per conquistarla. E chi aveva un interesse per lei, è stato liquidato, per i più svariati motivi, perchè in fondo è la stessa Gemma che non cerca il grande amore, una persona della sua età capace di starle accanto…

Gemma Galgani mostra il seno nuovo dopo l’intervento chirurgico

Vediamo alcune foto del post intervento

E voi cosa ne pensate di questa scelta di Gemma Galgani, ha fatto bene a rifarsi il seno? Il motivo per il quale ha scelto di farlo, è valido? Troverà adesso l’amore, oppure non ci saranno novità visto che le protesi ci sono, ma il carattere resta lo stesso e per quello non ci sono lifting che tengano?