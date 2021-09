Francesca Cipriani al GF VIP 6: “Il mio ex ha cercato di uccidermi” e scatta la censura

Oggi felicemente fidanzata con il suo Alessandro, del quale parla con gli occhi a cuore in queste prime ore nella casa del Grande Fratello VIP 6, Francesca Cipriani ha voluto condividere subito con i suoi amici, una parte della sua vita. La ragazza ha infatti spiegato di volerci andare con i piedi di piombo, anche se è felicissima, perchè in passato è stata molto sfortunata in amore. Ricorderete ad esempio anche la relazione con l’ex marito di Valeria Marini, mai decollata, ma soprattutto i racconti molto forti fatti dall’ex pupa, in merito a un altro suo ex. Nel giardino, mentre si parlava di matrimoni e relazioni, la Cipriani ha quindi iniziato a raccontare della storia con il suo ex che ha provato a ucciderla. “Si ne posso parlare non è una cosa nuova, è successa tanti anni fa, ne hanno parlato anche a Studio Aperto, non sto dicendo nulla di nuovo” ha detto la Cipriani. Ma evidentemente dalla regia del Grande Fratello non l’hanno pensata allo stesso modo visto che è scattata qualche secondo dopo la censura. Mentre Francesca stava spiegando quello che è stato, l’inquadratura è cambiata e la regia ha iniziato a mostrarci le docce delle principesse.

Ma che cosa è successo a Francesca Cipriani?

La confessione di Francesca Cipriani: “il mio ex ha tentato di uccidermi”

L’ex pupa ha quindi spiegato ai suoi amici che ha sofferto molto in passato. Poi non abbiamo più potuto ascoltare ma non essendo la prima volta in cui la Cipriani racconta di questa storia, possiamo dirvi che cosa è successo. Francesca aveva infatti raccontato di questa storia, accaduta quando era giovanissima. Il suo ex la aggredì e si salvò solo per un motivo: il cane dell’uomo arrivò e gli impedì di fare del male. La stava per strangolare. “Un mio ex fidanzato mi stava strangolando, non vedevo più, non respiravo più. Se non avessi avuto la prontezza di prenderlo a calci tra le parti basse, sarei rimasta lì per terra” ha raccontato in un’altra occasione.

Francesca ha spiegato di non essere stata così forte da mettere un punto alla relazione prima che si arrivasse a tanto e ha lanciato più volte appelli anche alle donne: “Le persone non cambiano, peggiorano. Una volta ti danno uno schiaffo, poi ti danno una spinta, poi ti mettono le mani alla gola e capita che non ci sia più la possibilità di tornare indietro” ha detto ai microfoni della trasmissione radiofonica I Lunatici.