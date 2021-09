Nel passato di Soleil Sorge un lutto che ha cambiato la sua vita

Solare, sorridente, sempre pronta alle sfide. Soleil Sorge ha sempre lasciato il segno in qualsiasi programma televisivo abbia partecipato. Certo, è più facile odiarla che amarla, perchè la Sorge, non ha le mezze misure. Spesso spocchiosa e arrogante, ma forse quello che mostra potrebbe essere una corazza che nel tempo si è costruita? Lo ha fatto intendere in qualche modo Alfonso Signorini che a Casa Chi ha parlato della Sorge e di una ferita nel suo passato della quale Soleil non ama molto parlare. Ed effettivamente, nonostante i suoi tanti anni in tv e le varie partecipazioni a reality dove spesso i dolori del passato emergono, la Sorge non ha mai raccontato molti dettagli sulla storia che è venuta invece fuori in queste ore. I fan del reality infatti per capire che cosa fosse successo a Soleil, hanno scavato nel suo passato, ripescando una vecchia storia della bella italo americana, per scoprire che c’è un lutto molto importante che ha subito. Tanti anni fa, Soleil ha perso il suo grande amore. Un ragazzo con il quale aveva condiviso moltissimo, che è venuto a mancare.

Soleil Sorge e la morte del suo fidanzato

Non ne ha mai parlato moltissimo. Non lo ha fatto a Uomini e Donne, quando probabilmente il dolore per la sua perdita era ancora grande. Non lo ha fatto all’Isola dei famosi, nonostante spesso l’Honduras porti ad aprire i cuori. Lo aveva fatto con i suoi fan. Aveva parlato di questo ragazzo Kevin, con il quale probabilmente stava intorno al 2010, ancora prima di arrivare in Italia. Un dolore grandissimo che secondo quanto ha raccontato Signorini, Soleil non ha mai superato. Ed è comprensibile pensare che non si possa cancellare un evento così drammatico, non si può smettere di pensare a una persona che ha fatto parte della nostra vita, che ne è stata un pezzo importante. In una storia su instagram Soleil aveva scritto: “Ora è in Paradiso, ma lo amo e lo terrò per sempre nel mio cuore, in un certo senso è come se vivesse dentro di me. “