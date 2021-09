Che cos’ha Giulia de Lellis? Controlli in clinica

Ieri sera Giulia de Lellis si è ritagliata del tempo per rispondere ai tanti follower che le hanno chiesto come stesse. Un po’ a sorpresa, l’influencer ha rivelato che non sta vivendo un periodo molto sereno dal punto di vista della salute. Ha spiegato che sta facendo degli accertamenti e che è un po’ preoccupata. Uno sfogo, quello di Giulia, che ha messo in ansia i suoi fan che hanno quindi provato a chiederle qualcosa in più. La de Lellis però non ha voluto dire altro e non ha spiegato molto riguardo alle sue condizioni di salute. Chi segue Giulia sa bene che l’influencer è parecchio attenta e ha anche molte fobie. Si è sempre definita un po’ ipocondriaca e ansiosa. “Sono un po’ provata perché ho ricevuto risposte che non mi piacciono molto” ha detto Giulia parlando con i suoi 5 milioni di follower.

Giulia de Lellis non sta bene: che cosa ha ?

La curiosità dei fan è nata dopo le storie di Giulia de Lellis. L’influencer aveva postato delle immagini, dicendo che sta facendo degli accertamenti: “Oggi giornata di esami completa! E per chiudere in bellezza anche un bel tampone che vi consiglio di fare sempre per sicurezza! – continua l’influencer bella e affascinante anche dopo una giornata in clinica – spero di sistemare tutto il prima possibile… Ascoltate sempre il vostro corpo, vi prego! Meglio di voi nessuno sa. Vi lascio immaginare il mio stato d’animo”.

“Dopo aver tolto un paio di litri di sangue (scherzo ma non troppo), colazione meritata! Ringrazio il ragazzo per la pazienza” ha detto Giulia. Storie che hanno fatto incuriosire e anche preoccupare i fan. Ci auguriamo che Giulia riceva tutte le risposte del caso e che non sia nulla di grave. Giulia ha poi invitato tutte le persone che la seguono a stare sempre in guardia: “Ascoltate il vostro corpo.”