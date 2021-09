Federica Pellegrini ospite a Verissimo: pronta a diventare mamma

E’ la sua prima intervista lontana dalle vasche. A Tokyo ci ha stupiti con bellissime parole d’amore, con sorrisi e con grande energia. Ma ora Federica Pellegrini è tornata in Italia ed è pronta a parlare di quello che sta succedendo nella sua vita. Ospite della puntata di Verissimo di domenica 19 settembre 2021, la campionessa di nuoto si racconta. “È stato un viaggio bellissimo, fatto di alti e bassi. Me la sono goduta. È stata una liberazione positiva dopo un anno difficile. Adesso è il momento di voltare pagina”, ha raccontato nello studio di Silvia Toffanin la campionessa di nuoto. E in merito al suo mondo, l’acqua, le vasche ha aggiunto: “Mi sto avvicinando all’idea che non ci sia più il nuoto nella mia vita, ma non ho paura. I cambiamenti per me sono stati sempre energia positiva”.

Non solo nuoto ma anche amore, la campionessa non poteva fare a meno di raccontare della sua storia con Matteo Giunta. Teoricamente una storia rivelata solo qualche settimana fa ma tutti sapevano che i due facevano coppia fissa da tempo.

Federica Pellegrini e l’amore per Matteo Giunta

Non può quindi che spendere parole d’amore dolcissime la Pellegrini per il suo compagno. E rivela: “Non volevamo che entrasse il gossip nel nostro mondo fatto di allenamenti e ritmi serrati. Abbiamo cercato di mantenere le figure separate. Lui ha sofferto con me e mi ha sempre sostenuto. Se non ci fosse stato avrei smesso di nuotare molti anni fa. Mi ha dato la forza per credere più in me stessa”. La campionessa, che resterà nella storia del nuoto come “La divina” ha speso solo bellissime parole per il suo compagno. E senza dubbi ha rivelato a Silvia Toffanin che Matteo è la persona migliore che lei abbia mai conosciuto. Cosa succederà adesso? Federica ha parlato anche del presente e del futuro: è pronta a diventare mamma.