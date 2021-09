Che compleanno per Belen: dalla torta al vestito e c’era anche Luna Marì

Ieri sera non poteva mancare la festa di compleanno per Belen Rodriguez. Ha compiuto 37 anni e forse è stato il party più bello di tutta la sua vita. Belen ha festeggiato in un ristorante argentino, uno dei suoi locali preferiti, e con lei c’erano la famiglia e gli amici più cari, ormai sempre più selezionati. Questa volta c’era anche la piccola Luna Marì, e la festeggiata si è divisa tra balli, risate e coccole alla sua bambina. Una torta semplice ma un vero incanto, quelle rose così delicate e perfette su più piani e poi il nome di Belen, non serve altro. Alla festa di compleanno di Belen gli zii hanno fatto a gara a tenere tra le braccia la piccola Luna. Cecilia Rodriguez non vede l’ora di diventare mamma e adora la sua nipotina. Mamma Veronica Cozzani, papà Gustavo Rodriguez e ovviamente Antonino Spinalbese, il compagno che ha finalmente reso felice e serena la showgirl argentina.

Belen in abito nero e super sexy nel giorno del suo compleanno

Un tubino nero molto corto ma soprattutto scosciato e una scollatura che poche possono permettersi. Belen ha regalato tutta la sua sensualità ma anche la dolcezza mentre cullava sua figlia tra un piatto di portata e un ballo. Le foto con Antonino sono uniche, la coppia ha posato in cucina. L’ex hair stylist ha augurato alla sua compagna un anno pieno di felicità. “Auguri gorda” ha scritto sua sorella mostrando tra le storie Instagram un po’ della serata, felice per la sua adorata Belen.

Ed è così che la Rodriguez vuole vivere per sempre, con tutta questa gioia, senza cambiare nulla, sempre circondata da tanto amore. Ha ammesso di avere fatto un po’ di errori, un po’ di pasticci, cose di cui si pente ma solo oggi l’ha capito e ringrazia la sua famiglia, i suoi genitori, per non averla rimproverata, per averla compresa.