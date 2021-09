Per Sara Scaperotta dopo l’arrivo di Tommaso anche la laurea: è festa grande

Volere è potere come ha dimostrato Sara Scaperotta che ha portato avanti una gravidanza da sola, dovendo affrontare molto molte difficoltà e polemiche. L’ex fidanzata di Niccolò Zaniolo, oggi è certamente più serena e si gode il piccolo Tommaso, che ha anche ritrovato l’amore del papà. Il calciatore infatti ha riconosciuto il piccolo e sin dal primo giorno fa parte della sua vita. Insomma una brutta storia che però ha avuto un finale meno peggiore di quello che ci si aspettava. Le storie d’amore finiscono, ma i bambini si meritano di avere entrambi i genitori nelle loro vite. Oggi per mamma Sara, dopo la nascita del piccolo Tommaso, un altro momento tutto da festeggiare. Un traguardo raggiunto poche settimane dopo l’arrivo del bambino, che vale ancora di più! La bella Sara infatti ha mostrato sui social le immagini del giorno della sua laurea ed è festa grande per la neo mamma.

Per mamma Sara Scaperotta ecco la laurea

“Primo traguardo con te” scrive Sara Scaperrotta postando le foto della sua laurea. L’influencer porta la corona di alloro in testa e tra le braccia tiene il suo Tommaso, il bimbo avuto dal calciatore giallorosso Niccolò Zaniolo lo scorso luglio. Intanto il giocatore, criticato sui social per le prestazioni sportive, chiude il profilo Instagram ma segue passo passo il piccolo Tommaso anche se Sara, almeno per il momento, ha preferito non commentare il ritorno del calciatore nella vita del loro bambino. “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni” ha scritto Sara postando sui social una nuova foto dei fiori che ha ricevuto nel giorno della sua laurea. E sono migliaia i commenti di chi si complimenta con lei per tutto quello che ha fatto nell’ultimo anno. Gestire una situazione complicata, trovare il tempo di studiare e realizzare tutto quello che desiderava.