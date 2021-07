E’ nato il figlio di Sara Scaperotta e Nicolò Zaniolo: l’annuncio è social

Pochi giorni fa Sara Scaperotta aveva deciso di sfogarsi con un lungo post sui social, dopo mesi di silenzio. A pochi giorni dall’arrivo del piccolo Tommaso nato poche ore fa, l’ex fidanzata di Nicolò Zaniolo aveva lanciato una sorta di appello al calciatore, sottolineando che era ancora in tempo per vivere le emozioni di chi sta per diventare padre, per vedere suo figlio nascere magari. Un post che aveva fatto il giro del mondo ma che non aveva avuto, almeno pubblicamente, risposta da parte di Zaniolo. Pochi minuti fa Sara ha pubblicato sul suo profilo instagram la prima foto del piccolo Tommaso, nato proprio oggi. La classica foto della manina, come si fa in questi casi, con una frase molto dolce: “Ti amo amore della mia vita” ha scritto Sara sotto la prima immagine social del suo bambino.

Una gravidanza che la Scaperotta ha vissuto in solitudine, eppure come lei ha raccontato anche nelle sue ultime storie social, il bambino era stato voluto e cercato da entrambi. Non era arrivato per caso, come può succedere. Entrambi lo avevano desiderato ma a quanto pare poi, qualcosa non aveva funzionato. Nicolò infatti, poco tempo dopo aveva lasciato Sara, che si era ritrovata a gestire non solo una gravidanza ma anche una bomba mediatica non di poco conto.

E’ nato il figlio di Zaniolo: il calciatore al momento tace

Per il piccolo Tommaso e per Sara, sono arrivati migliaia di messaggi sui social. Da Chiara Ferragni a Giulia de Lellis, tantissimi personaggi noti hanno fatto gli auguri a Sara, diventata poche ore fa mamma. E Zaniolo? Al momento il calciatore tace, non ha voluto dire nulla, almeno pubblicamente e non sappiamo se lo ha fatto in privato. E’ davvero possibile che sceglierà di non stare accanto a suo figlio? Le storie d’amore è vero, possono finire, ma i figli hanno bisogno di amore, che è la sola cosa che conta.

Sara nel suo messaggio aveva fatto capire che forse Zanilo subisce l’influenza di chi gli sta intorno, invitandolo a “emanciparsi” per godersi la gioia della paternità. Sarà il calciatore della Roma a fare le sue valutazioni è chiaro.

AGGIORNAMENTO– Nicolò Zaniolo ha deciso di andare in ospedale per conoscere il piccolo Tommaso