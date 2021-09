Giorgia Palmas capelli lunghissimi con e senza frangia, come sta meglio?

Giorgia Palmas non ci pensa nemmeno un attimo a tagliare i suoi capelli, sono lunghissimi ma forse la frangia potrebbe essere il giusto cambiamento. E’ dal suo hair stylist di fiducia che Giorgia Palmas si mostra con la frangia, un bel taglio netto e lei non si riconosce più allo specchio. Si guarda, si ammira, fa le smorfie tipiche di ogni donna allo specchio ma non è convinta del nuovo look. Chiede consiglio ai follower, apre un sondaggio e i fan si scatenano. Molti le consigliano di non tagliare i capelli, altri la riempiono di complimenti perché con la frangia sta benissimo. Tutti pensano abbiamo già tagliato i capelli, Giorgia Palmas consiglia di rivolgersi al suo hair stylist, Luca, per qualsiasi lamentela, perché è lui che l’ha convinta.

Giorgia Palmas con la frangia ma dura pochissimo

La Palmas torna a casa e intanto la sua frangia ha già un altro aspetto, poi in auto svela il trucco, che in realtà usano in molte. La frangia era finta e l’ex velina confessa il vero motivo per cui non potrà mai tagliare i suoi capelli e cedere alla frangia: ha poco tempo la mattina, è sempre di corsa e la frangia ha bisogno di più attenzioni, anche della piastra per averla liscia, perfetta.

Giorgia ha da poco festeggiato il primo anno della piccola Mia, è anche mamma di Sofia che è ormai una adolescente, ha nuovi progetti da seguire e poco tempo la mattina per aggiungere anche la cura della frangia. Mentre in molte seguono il taglio del momento e vogliono il bob lei non taglia nemmeno un centimetro i suoi bellissimi capelli. Prima di andare sul set la mattina alle 8 dopo avere svegliato e vestito la sua bimba ha voglia di giocare con lei, sta per iniziare a muovere i primi passi, ha bisogno di mille attenzioni, come il resto della famiglia.