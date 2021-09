I commoventi auguri di Selvaggia Lucarelli alla madre che non ricorda più

Ieri era il compleanno della madre di Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha voluto farle gli auguri mostrando solo parte del suo viso. Alla sua mamma non sono mai piaciuti il suo compleanno, le foto e i carboidrati ma non può più ricordare le date. Un po’ di tempo fa Selvaggia Lucarelli ha confidato che sua madre è affetta da Alzheimer, una malattia che purtroppo sentiamo nominare sempre più di frequente, non è più così rara. Difficile vivere e convivere con un genitore che non ha più memoria, che non ti riconosce più. La Lucarelli nel suo post racconta che la sua mamma non ha mai dimenticato un compleanno degli altri. Se non si fosse ammalata forse non le avrebbe fatto gli auguri social, non avrebbe pubblicato un suo scatto, ma si concede la tenerezza di dire in pubblico “auguri mamma”.

Gli auguri di Selvaggia Lucarelli alla sua mamma

Ogni parola del post di Selvaggia Lucarelli mentre parla della sua mamma e di ciò che non hanno più fa riflettere. Non ha più i suoi ricordi ma il gesto che compie nel coprire il suo volto con un fiore parla di quel pudore che ha sempre avuto e che non dimentica.

“I tuoi compleanni ti hanno sempre fatto schifo almeno quanto le foto e i carboidrati. Quelli degli altri, però, non te li sei mai dimenticati. Ora che non ti ricordi più il tuo, posso concedermi la tenerezza di dirti in pubblico “auguri mamma”. (Il viso lo nascondi ancora, il pudore non si dimentica)”.

Tantissimi i commenti di auguri per la sua mamma, in tanti ripetono alla giornalista che sua madre vivrà sempre nei suoi ricordi, che attraverso Selvaggia niente verrà perso. “Che bello poter ancora fare gli auguri alla propria mamma. Con tenerezza. Anche se lei non vuole” commenta Rita Dalla Chiesa.