L’amore di Francesca Neri per Claudio Amendola sempre al suo fianco: “Non era scontato che restasse”

Nella puntata di Verissimo del 3 ottobre 2021, Francesca Neri si è aperta con il pubblico, ha raccontato tutto il dolore affrontato in questi anni a causa della malattia contro la quale combatte. Ha scritto un libro l’attrice, per provare a spiegare quello che ha sofferto. Oggi sta un po’ meglio ma non può fare a meno di parlare di tutto il dolore che ha sopportato e che ancora sopporta. La scorsa settimana, prima ancora che Francesca annunciasse di aver scritto un libro, a Verissimo era stato ospite Claudio Amendola che aveva parlato della malattia di sua moglie. Le parole dell’attore avevano molto commosso e oggi Silvia Toffanin, chiede a Francesca Neri che cosa prova di fronte a tutto quello che Claudio ha spiegato e a tutto quello che ha fatto per lei.

Le parole di Claudio Amendola sulla malattia di Francesca Neri

Francesca Neri e l’amore di Claudio Amendola

Rispondendo anche alle domande di Silvia Toffanin, l’attrice spiega: “Claudio è un uomo meraviglioso, lui dice che è stato il suo compito ma no è vero e non è detto. Ci sono tante persone che si allontanamento, non era scontato, e come dicevo prima io vedevo la sua difficoltà, vedevo il suo dolore, se vuoi anche la sua impotenza e mi faceva male, vedevo anche quello che mio figlio provava, Rocco non era neppure maggiorenne. Mio figlio si è chiuso, Claudio cercava di starci ma io vedevo che non ce la faceva, per questo ho pensato che fosse giusto allontanarmi. Se avessi potuto fisicamente me ne sarei davvero andata.“

E ancora: “ Io ho pensato che non ce la facesse lo allontanavo perchè volevo salvarlo. Ma lui non c’è, c’è stato e anche quando ho temuto che non ci fosse, l ho ritrovato, io lo ritrovo sempre, come lui ritrova sempre me. Questa è una cosa che non sai prima, i rapporti si vivono ogni giorno. E anche dopo 25 anni siamo qui. Ma non era il suo compito, ci sono le prove dei sentimenti. “

“Per fortuna mio figlio ha potuto fare affidamento su Claudio” ha spiegato Francesca che non può che essere grata a suo marito per questo pezzo di vita insieme.