Compleanno dolce amaro per Valentina Persia: “Ho invitato gli ex naufraghi, non sono venuti”

E’ molto amareggiata Valentina Persia nella sua intervista per la rivista Chi. Poche ore fa la comica ha postato sui social alcune immagini della sua festa di compleanno, un giorno importante visto che ha spento 50 candeline. E come si può vedere nelle immagini postate sui social, c’erano anche degli amici vip al party, alcuni dei quali avevano partecipato con lei all’ultima edizione dell’Isola dei famosi. Per la Persia però questo compleanno ha avuto un sapore dolce amaro, come lei stessa ha raccontato sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. Infatti ha invitato tutti gli ex naufraghi alla sua festa ma pare che qualcuno, non abbia neppure risposto ai suoi messaggi. Come si vede nelle foto, al party per il compleanno di Valentina Persia c’erano Angela Melillo, Daniela Martani, Myrea Stabile, Ubaldo Lanza, Francesca Lodo e anche Matteo Diamante. E tutti gli altri? Manca sicuramente il vincitore Awed, mancano anche Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Il fidanzato di Cecilia potrebbe essere assente giustificato, visto che non sta affrontando un periodo semplice dal punto di vista della salute, come ha raccontato poche ore fa. Ma a Valentina. più che l’assenza, è pesato il fatto di essere totalmente snobbata, visto che molti non le hanno neppure risposto al messaggio di invito.

Lo sfogo di Valentina Persia

L’ex naufraga quindi spiega.

Qual è il mio bilancio per i miei 50 anni? Ok devo dirvi la verità, dovrei essere più cattiva. Per non usare una parolaccia che inizia con la s. Il mio compagno che non c’è più me lo diceva sempre. Ad esempio per il mio compleanno avevo invitato persone che hanno condiviso con me un percorso a L’Isola dei Famosi. Molti mi hanno detto di no, altri non hanno nemmeno risposto al messaggio di invito. Eppure abbiamo passato tanto tempo laggiù insieme. Anche per questo tanti mi hanno deluso.

Valentina non ha fatto i nomi, ha preferito non attaccare in modo diretto, ma basta guardare le foto postate sui social per capire chi c’era e chi non c’era… “Ringrazio ognuno di voi per avermi dedicato il vostro tempo… perché con la vostra presenza mi avete confermato l’affetto che realmente ci lega.

Nella vita è davvero l’amicizia uno dei sentimenti più forti e importanti ♥️ 50 VOLTE GRAZIE A TUTTI VOI… AMICI MIEI!” ha scritto poi la Persia su instagram con le foto di chi era al suo fianco in questo giorno speciale.