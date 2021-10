Antonella Clerici, gli effetti collaterali della menopausa: “I vestiti non mi entravano”

Sono poche le donne che non hanno effetti collaterali con l’arrivo della menopausa, Antonella Clerici non ha avuto questa fortuna e come sempre ne parla per aiutare le altre donne. Tante volte in tv ha parlato della menopausa, dei problemi, di quelli che chiama “scaldoni”. L’abbiamo vista in diretta con il ventaglio, accaldata sempre anche con le temperature fredde. A Ok Salute e Benessere Antonella Clerici confida l’effetto collaterale più grave per lei con la menopausa. Ricorda che era ottobre del 2017, che il ciclo si è interrotto all’improvviso e ha pensato che non avrebbe più avuto quella scocciatura ma poi si è dovuta ricredere. La Clerici avrebbe preferito di gran lunga le mestruazioni per sempre; spiega che si è ritrovata con un corpo diverso, non era ingrassata ma il suo corpo era più grosso e non le entravano più i vestiti.

Antonella Clerici dalle vampate al corpo che cambiava

“Gli inconvenienti da affrontare sono tanti, ma sicuramente il primo è quello delle vampate; non importa quale sia la temperatura segnata dal termometro, io avevo sempre caldo. Ricordo che in quel periodo andavo in onda con il ventaglio, lo sventolavo come una matta e scherzavo con gli spettatori dicendo che era tutta colpa degli ‘scaldoni’”. Un problema che ha risolto anche con integratori e vitamine, un po’ che poi con il passare del tempo va via, ma il suo corpo non era più lo stesso. Ha cercato di affrontare tutto nel modo migliore ma la Clerici ammette che all’inizio non è stato facile. Ha cercato di non buttarsi giù e di non pensare più alle taglie passate ma non si è certo arresa.

“Improvvisamente ero diventata spessa; non grassa, spessa. La pelle era diversa e non era una questione di peso o ritenzione idrica: ero proprio grossa. I vestiti non mi entravano e le costumiste erano costrette a cercare ogni giorno l’abito più giusto per me” e ammette che non è stato semplice fare i conti con la nuova fisicità e con il giudizio di milioni di persone.

Ha quindi abbinato dieta ed esercizio fisico e ha anche smesso di pensare che era diventata vecchia. La pelle non è più la stessa, la tonicità non è la stessa ma è tutto normale.