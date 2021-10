Il nuovo taglio di capelli di Laura Chiatti, commentano Marco Bocci e Francesco Arca

Un’altra trasformazione di Laura Chiatti, un nuovo taglio di capelli. L’attrice torna bionda anzi biondissima e si mostra con la frangia. C’è solo una cosa che può fare cambiare taglio e colore di capelli a Laura Chiatti ed è il suo lavoro, un altro copione da seguire, un altro personaggio da interpretare. L’attrice ringrazia chi le ha dato una nuova immagine: “Solo le esigenze di copione possono cambiarmi!”. Sarà stato Marco Bocci a chiederle questo nuovo look, è lui il regista del prossimo film in cui Laura Chiatti sarà una delle protagoniste. Infatti Bocci commenta “Top” è esattamente il risultato che desiderava. Qualcuno fa notare che con quel colore e con quella frangia è ancora più evidente la somiglianza con il primogenito, Enea. Non c’è dubbio che la Chiatti sia sempre bellissima, basta dare un’occhiata al suo profilo social passando da un look all’altro, capelli compresi.

Il legame tra Laura Chiatti e Francesco Arca è unico

Francesco Arca e Laura Chiatti sono una ex coppia ma l’amore si è trasformato in un’amicizia così forte e vera che anche i rispettivi compagni e i figli sono legati. Si nota anche dai commenti che si scambiano. “Stupenda, bellissima” Arca è sempre presente con cuori e complimenti e lei lo ricambia con “Grazie meraviglia di uomo”.

Ieri sera Laura e Marco erano a casa con gli amici per seguire Fino all’ultimo battito, la fiction di Rai 1 che vede protagonista Bocci. Bellissima la storia che poco fa ha pubblicato l’attrice, uno scatto con suo marito allo specchio mentre Marco è impegnato in una telefonata ma non si stacca da lei. Romanticismo, un film insieme, sempre insieme e c’è chi ancora parla di crisi tra i due attori. Scommettiamo che in molte andranno dal parrucchiere desiderando il long bob biondissimo con frangia perfetta, come quello della Chiatti.