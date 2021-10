La confessione di Miriana Trevisan al GF VIP 6: “Questa estate stavo per morire”

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 è tempo di confessioni per Miriana Trevisan che è stata etichettata dai suoi compagni come “il comodino al femminile” di questa edizione. Per chi non lo sapesse ieri sera, il GF VIP ha chiesto ai concorrenti di votare, dando il nome di una donna e di un uomo. Il voto serviva per decretare il comodino della casa, una persona che non si espone, che non dice la sua, che è inutile ai fini del gioco. Ogni concorrente ha interpretato a a suo modo questa richiesta e sono stati quindi fatti diversi nomi. Eletto comodino, Nicola Pisu, per le donne invece Miriana Trevisan. La concorrente non ha preso benissimo questa scelta dei suoi compagni e alla fine si è aperta con qualcuno. Parlando con Katia Ricciarelli ha spiegato che lei non ama parlare di certe cose, raccontare i drammi. Ma che non ha passato un momento semplice e visto che la accusano anche di non aprirsi, inizia col raccontare che questa estate ha rischiato di morire. Questo ha cambiato quindi Miriana, un po’ come successo con Manuel, per questo ha priorità diverse.

La confessione shock di Miriana Trevisan

Miriana aveva fatto capire di custodire un segreto. Ieri, parlando con Katia ha confessato:

Ho i miei cavoli fuori che magari non porto qui perché voglio essere allegra. Però è quello che dico, cavoli. Adesso racconto anche i c***i miei. Dico la verità: stavo per morire quest’estate, quindi a me non me ne frega niente, io non soccombo… mai.

Come dicevamo in precedenza infatti, Miriana aveva detto di avere un segreto, qualcosa di cui non voleva parlare.

“C’è una cosa che mi fa star male ma non posso dirla, ho una storia complicata” aveva detto ieri mattina Miriana a Davide Silvestri. Il ragazzo le aveva risposto che è difficile dare consigli o parlare di qualcosa se non si conosce tutto fino in fondo ma Miriana non si era aperta con lui. Lo ha fatto invece con Katia, alla quale ha confessato il suo segreto. Davide ieri le aveva detto: “E allora smettila di dirlo, o la dici o qui dentro fai finta che non esista“. A quanto pare dopo la votazione, Miriana si è sentita di parlarne e probabilmente lunedì sera in diretta sarà affrontato questo tema.