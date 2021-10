Miriana Trevisan parla del tumore che ha sconfitto: “Ho visto la morte in faccia”

Da quando Miriana Trevisan è entrata nella casa del Grande Fratello VIP 6 ha fatto capire di avere un grande macigno del quale non se la sente ancora di parlare. Si è confidata con qualcuno, ha accennato qualcosa ad altri. Era chiaro però che ci fosse qualcosa di molto serio nel recente passato. La concorrente del GF VIP, già qualche settimana fa aveva detto che aveva rischiato di morire prima dell’estate e che quindi stava affrontando un momento molto complicato. Non aveva però voluto aggiungere altro. Anche nell’ultima puntata del GF in onda lunedì sera, Alfonso Signorini ha accennato ai problemi di salute di Miriana, dicendo che poi se ne sarebbe parlato in un’altra puntata. La Trevisan non si è confidata con tutti i suoi nuovi amici in casa ma parlando con Alex Belli, nelle ultime ore, ha detto qualcosa in più di quello che le è successo, spiegando tra l’altro, quanto sia importante ascoltare il proprio corpo e provare a comprendere che se c’è qualcosa che non va, bisogna intervenire subito.

Miriana Trevisan parla del tumore al GF VIP 6

Dalle parole di Miriana ad Alex Belli, si è capito che prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP 6, ha affrontato un momento molto delicato. Ha subito anche una operazione della quale però non ha parlato in modo approfondito. La Trevisan ha spiegato di aver sconfitto un tumore ma la paura è ancora grande. “Ho visto la morte in faccia ma sono viva” ha detto Miriana e non è la prima volta che usa espressioni di questo genere per parlare della battaglia che ha dovuto combattere.

Qualche giorno dopo l’inizio del reality di Canale 5 si era parlato appunto di questo segreto, che Miriana aveva. in realtà è la sua scelta di non parlare, almeno per ora, di quello che le è successo. Anche Pago, nella sua visita nella casa, aveva accennato al difficile periodo che avevano dovuto superare insieme, senza però entrare nello specifico. Forse se ne parlerà nelle prossime puntate anche perchè Miriana, aveva tra l’altro detto qualcosa in merito, anche in riferimento alla storia con Nicola. Miriana ha avuto un tumore all’utero e parlando con Katia Ricciarelli di quello che poteva essere la sua storia fuori, ha detto che il suo uomo deve sapere che non potrà più avere figli. Un po’ affrettato certo come discorso, ma lei lo ha messo subito in chiaro, perchè è consapevole di quello che può dare a chi le sta accanto.

