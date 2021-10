Gianmaria Antinolfi parla di una sua ex argentina rimasta incinta e spunta il nome di Belen

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 si fanno molte rivelazioni sul conto dei concorrenti. Oggi è toccato a Gianmaria Antinolfi che ha parlato di una sua ex, che era sposata. Ha raccontato che questa ex, una ragazza argentina, è rimasta incinta e poi è andata via senza dire a nessuno che fosse lui il padre del bambino. Improvvisamente, dopo il racconto di Gianmaria è venuto fuori il nome di Belen anche se in realtà, dalle parole di Gianmaria, non sembrava proprio che stesse parlando della Rodriguez. Tra le altre cose, i conti non tornerebbero. Gianmaria e Belen si sono frequentati per poche settimane dopo la fine del matrimonio della Rodriguez con Stefano De Martino. Una storia durata pochissimo, successivamente Belen ha incontrato Antonino Spinalbese, e qualche mese dopo è rimasta incinta della piccola Luna Marì. Tra l’altro Belen ha anche detto che prima di avere Luna, aveva perso un bambino. Per cui il racconto di Gianmaria davvero, non sembra avere nulla a che fare con Belen. Difficile capire come mai in casa Jessica abbia subito pensato che fosse Belen la donna di cui Gianmaria parlava.

La confessione di Gianmaria su una sua ex argentina rimasta incinta

Innanzi tutto Gianmaria ha parlato di una donna argentina sposata e ha raccontato: “Incinta del marito? No, di me. Era rimasta prima di partire per l’Argentina. Non era avanti, l’aveva appena scoperto. Io le ho detto ‘fai quello che vuoi, mi rendo conto che nella tua posizione nessuno sa che stiamo insieme. Se nasce un bimbo da un’alta persona passi male quindi scegli tu’. Questo le ho detto…“. Tra le altre cose, Belen manca dall’Argentina da anni, e di certo non c’è stata dopo l’arrivo del covid 19.

Jessica, dopo aver ascoltato le parole di Gianmaria ne ha parlato con Soleil e ha commentato: “Ha detto delle cose molto forti. Poi però hanno girato le telecamere per non riprendere. Amore se viene qui Belen gli fa un bucio de c**o così grande…“. Jessica può stare tranquilla, Belen non si scomoderà mai ! Più che altro la ex in questione, potrebbe non essere felice di questo racconto e magari un discorso così delicato sarebbe potuto essere affrontato in modo diverso. Ma è anche vero che riguarda Gianmaria, perchè se alla fine questo bambino è nato, lui sarebbe padre.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".