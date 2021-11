Una giornata speciale per Mara Venier: nonna e amica si diverte sempre

Una giornata speciale oggi per Mara Venier che ha iniziato a festeggiare gia ieri sera con le sue amiche, Alba Parietti e le altre al Jackie O’ di Roma. Tutte single per una sera anzi per poche ore, anche Mara Venier dopo poco sarebbe tornata a casa da Nicola Carraro e dal suo piccolo Iaio per fare la nonna. E’ il ruolo che preferisce è con Claudietto che si diverte più che con chiunque altro. Come sempre dopo Domenica In la conduttrice si rilassa ma ieri sera dopo la puntata breve nessuna cena da preparare in casa per gli amici e la famiglia. Mara Venier si è divertita in un noto locale della Capitale, ha festeggiato la notte di Halloween. Oggi è poi tornata a fare la nonna.

Sui social i video di Mara Venier con il nipotino

Per lei niente è più bello delle ore passate con il figlio di suo figlio, con il nipotino che le ha ridato la voglia di vivere in un brutto periodo, dopo la morte della madre. Mara Venier a Domenica In va in onda perfetta tra make up e capelli, abiti giusti; con le amiche usa i filtri con il nipote si mostra del tutto distrutta ma felice. Claudio le salta addosso, con lei fa la lotta, le scompiglia i capelli, le toglie i bracciali e le regala tutte le risate possibili. Lei mostra tutto sul suo profilo Instagram, mostra la gioia di fare la nonna.

Tutto questo prima di partecipare alla puntata di oggi de La vita in diretta, un regalo che ha voluto fare al suo caro amico Alberto Matano. Oggi era il suo lunedì di relax, come scrive nella didascalia che mostra il video con il nipotino sul divano di casa. E’ questo il suo relax, famiglia e amici.

Tante le emozioni ieri nella puntata di Domenica In, anche se aveva poco a tempo a disposizione ha concentrato tutto, dalla presenza dell’amico Ferzan Ozpetek all’intervista di Gabriele Muccino, non dimenticando l’addio commosso a Rossano Rubicondi.

