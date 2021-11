Wanda Nara mostra la stanza guardaroba dell’attico a Milano

E’ il sogno di tantissime donne avere un guardaroba come quella di Wanda Nara ma lei ha così tanti vestiti e scarpe da avere una stanza guardaroba. Non è tutto perché quello che ha mostrato tra le stories è solo una parte del mare di abiti, scarpe, borse e accessori che ha nell’attico a Milano. In ogni casa un guardaroba, è ovvio ma questo è già da sogno. Wanda Nara osserva i suoi collaboratori mentre sistemano un po’ di scarpe e scelgono gli outfit, più tardi le sembra di avere mostrato poco e svela anche parte della camera da letto. Provate ad immaginare vetrate enormi, che illuminano questa parte dell’appartamento di Wanda Nara che include il letto, la stanza guardaroba e il suo bagno. 400 metri quadri per un attico in un grattacielo a poca distanza da Porta Nuova.

Il guardaroba di Wanda Nata sembra una boutique

Tutti i colori, tutti i modelli, borse e scarpe ovviamente griffate, immaginate che imbarazzo sulla scelta. Un lusso ostentato ma con estrema disinvoltura, la sua stanza preferita è grande quanto un piccolo appartamento. La scelta degli outfit per lei è anche in lavoro, ogni giorno fa attenzione a cosa indossare e adesso che è a Milano sembra mostrarsi ancora di più postando quando si diverte tra shooting e amici.

Dov’è Mauro Icardi? Se lo chiedono in molti ma la 34enne in questo momento non ne parla. Dicono che dopo il quasi divorzio e la pace adesso siano di nuovo in crisi, che lei sia volata di nuovo in Italia per allontanarsi dal marito e non solo per impegni di lavoro. Wanda non sembra per niente affranta, forse i pettegolezzi sono fasulli o forse ha capito che è finita davvero con il calciatore.

Non è la prima volta che la Nara pubblica angoli del suo mondo, scatti dal suo guardaroba, la sua camera da letto.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".