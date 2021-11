Simona Ventura assolta dalle accuse di frode fiscale commenta sui social

“Oggi è finito un incubo lungo 3 anni e mezzo. Essere accusata di ‘elusione fiscale‘ di ‘frode’, è stato duro da sentire e da incassare, anche perché, se ho una colpa, è stata quella di fidarmi totalmente delle persone che non lo meritavano affidando loro la mia vita” sono queste le parole di Simona Ventura sui social. La conduttrice è stata assolta “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di evasione fiscale nel processo in cui era imputata per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici all’erario per contributi pari a circa 500 mila euro tra il 2012 e il 2015. Lo ha deciso il giudice della seconda sezione penale del tribunale di Milano. Un incubo lo ha definito appunto la Ventura che oggi dai social si vuole anche togliere qualche sassolino dalla scarpa.

Simona Ventura assolta dalle accuse di frode fiscale

La conduttrice quindi ha voluto spiegare un po’ di cose dalla sua pagina instagram, per poi ringraziare i suoi avvocati e anche Giovanni Terzi che le è stato vicino negli ultimi anni. Le sue parole:

Ora che tutto è dietro le spalle, vorrei fare delle precisazioni:a) Ho sempre nutrito profonda fiducia nel sistema giudiziario italiano, fatto di tre gradi di giudizio, che permettono ad una persona di difendersi.b) Non ho mai commesso nessun reato.c) Il fango che, in fase preliminare, mi è arrivato addosso dal mondo dei social e dei blog, mi ha ferito nel profondo. Le accuse che arrivano dai famosi e celeberrimi ‘leoni da tastiera‘ fanno male, soprattutto a chi (come me) sa di essere innocente.d) Quando uno è indagato scatta immediamente la presunzione di colpevolezza mentre quella di innocenza non viene mai considerata.Ho sofferto e lottato perché la verità emergesse e questo l’ho fatto grazie ad un gruppo di avvocati e professionisti straordinari.

La conduttrice ha voluto postare subito sui social questa notizia . Il pm Silvia Bonardi avevo chiesto una condanna a un anno e quattro mesi per la conduttrice televisiva, difesa dagli avvocati Jacopo Pensa e Federico Papa. “Dopo anni di sofferenza si chiude questa vicenda penale che non meritava neppure di aprirsi per Simona Ventura, già torturata sotto l’aspetto tributario”, spiega il difensore Pensa.

