A casa di Romina Carrisi gli amici di Oggi è un altro giorno ma scatta un bacio

Romina Carrisi ed Emanuel Caserio sono fidanzati? Il bacio c’è stato ma forse è solo un bacio tra amici, tra colleghi di Oggi è un altro giorno, anche un omaggio a Lilly e il Vagabondo. Sono tutti, o quasi tutti, a casa di Romina Carrisi a Roma. Una cena per quattro o forse anche più, in cucina ci sono oltre alla padrona di casa e l’attore de Il paradiso delle Signore anche Jessica Morlacchi e Massimo Cannoletta. Che il gruppo di Oggi è un altro giorno fosse ben affiatato non è una novità, la trasmissione di Serena Bortone vola alto e il segreto del successo è anche questo. La domanda è però se Romina Carrisi ed Emanuel Caserio sono una coppia. E’ quel bacio scattato in cucina che in un primo momento ha fatto pensare a un amore nato negli studi di Rai 1, poi però c’è anche il bacio tra Romina e Jessica e sempre con lo spaghetto galeotto. Quindi solo un omaggio alla Disney, un pegno da pagare o amicizie da celebrare?

La coppia Romina Carrisi – Emanuel Caserio piace a tutti

Amore o amicizia? Intanto la figlia di Al Bano e Romina Power prepara per tutti una pasta veloce, gli spaghetti con il pesto e le zucchine. Del buon vino e tanta allegria mentre tutti sorseggiano e assaggiano in attesa che la cena sia pronta. Ci racconteranno qualcosa in più oggi nella puntata del venerdì? Serena Bortone sarà magari curiosa come sempre e soddisferà anche la curiosità di chi ha visto le stories di Instagram di entrambi, di Romina e di Emanuel.

Il cast di Oggi è un altro giorno con Jessica Morlacchi in testa è una vera bomba. Emozioni e risate sono presenti ogni giorno, passano dai discorsi più profondi e seri alle espressioni più divertenti. Appuntamento alle 14:00 per gli aggiornamenti: è nata una nuova coppia o no?

