Addio filtri: Giulia Provvedi si mostra con le sue fragilità e lancia solo messaggi positivi

Un altro post per mostrarsi al naturale, per aprirsi con le persone che la seguono. Per raccontare qualcosa che vada oltre le foto posate e gli scatti dei professionisti. Giulia Provvedi si mostra ancora una volta senza filtri su instagram e prova a essere di aiuto ad altre ragazze che magari, strada facendo, hanno perso di vista le cose più importanti della vita. Che non sono i primi piani venuti bene, le foto a effetto, la taglia 38, l’acne coperto con chili di fondotinta. E’ un altro messaggio che invita chi la segue, anche ad aprirsi, ad ascoltarsi, a mettere davanti a tutto quello che si prova senza ascoltare quello che dicono gli altri e lasciarsi influenza da un mondo in cui spesso, l’apparenza è la primo posto. Un bel messaggio quello di Giulia, un messaggio che dovrebbe arrivare più spesso via social e non solo, da persone seguitissime, come la Provvedi appunto.

Giulia Provvedi torna sui social ancora una volta senza filtri

Mostrando alcuni scatti in cui non usa nessun filtro, Giulia Provvedi si confida: “In un periodo della mia vita mi sono sentita particolarmente fragile, avete presente quando pensate di non essere mai abbastanza per qualcuno da sentirvi inadeguate? Ecco a me è successo e la sensazione che provavo era come se tutto quello che avevo costruito con estrema semplicità e normalità fosse sbagliato, forse avrei dovuto cambiare modo di vestire? Essere più attenta ai dettagli? Uscire ed essere qualcosa che non mi rappresentava affatto? Che però piaceva agli altri .“

E poi: “Ma quando riflettevo non facevo altro che dirmi: ma tu Giuli sei questa, ami svegliarti , aprire l’armadio e mettere la prima cosa che ti capita (preferibilmente con abbinamenti discutibili ) non ami passare ore davanti allo specchio , una coda al volo e via .” La conclusione con un invito a fregarsene della parole altrui: “E allora sapete cosa c’è ?! Me ne sono fregata di tutto quello che le mie orecchie sentivano, ho dato valore a ciò che sentivo dentro senza MAI cambiare la mia essenza .. quella è stata per me la rinascita e la conoscenza profonda di me stessa.”

