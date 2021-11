E’ dolcissimo il messaggio di auguri di Laura Chiatti per Francesco Arca

Si può essere amici anche quando un amore finisce. Ne sono la dimostrazione Laura Chiatti e Francesco Arca che dopo aver vissuto una bella storia d’amore, oggi sono legatissimi. Hanno due famiglie, dei figli, una nuova vita ma hanno deciso di continuare a essere insieme forti e uniti. Ieri, in occasione del compleanno di Francesco Arca, l’attrice ha speso delle bellissime parole per il suo ex, con un messaggio sui social che prova a spiegare il forte sentimento che li lega, che lega Francesco anche a Marco Bocci e alla famiglia di Laura, ai suoi bambini. Ma non solo. Difficile da spiegare per noi, più semplice da spiegare per Laura Chiatti che lo ha fatto con parole molto belle in una occasione speciale.

“Non è facile comprendere per la gente di poco cuore, quante forme immense può avere l’amore . Noi invece lo sappiamo bene, perché ci sentiamo straordinari quando siamo tutti insieme … Noi, 4 adulti e 4 bambini , che sanno in ogni momento della vita starsi vicini ...” ha scritto Laura nel messaggio di auguri per Francesco Arca.

Le bellissime parole di Laura Chiatti per Francesco Arca nel giorno del suo compleanno

Il messaggio dell’attrice poi continua: “Lo so , è un concetto un po’ troppo profondo .. ma se tutti lo vivessero , sarebbe molto più bello il mondo … perché incontrarsi non è merito di nessuno, ma per non perderti devi essere qualcuno… Qualcuno di cui tutti apprezzano ciò che è evidente, non sapendo che ancor più bella è la sua mente… “. E ancora: “Perché di tutte le cose che lui riesce a fare, la più importante rimane quella di saper incondizionatamente amare… da fratello ,da figlio , da marito e da padre …. e il merito di questo va tutto alla sua straordinaria madre …. Che tu possa oggi più che mai alla vita brindare, con la meravigliosa famiglia che hai saputo creare… buon compleanno.”

Non sono mancate le risposte di Francesco Arca che ha scritto su instagram: “Amore , Lauretta , con gli occhi lucidi col cuore scintillante . Grazie “. E quella della compagna di Arca che ha definito la Chiatti una “meraviglia”.

