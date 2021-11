Costanza Caracciolo cambia colore di capelli, non è più bionda

Costanza Caracciolo cambia look, non è più bionda e sui social sfoggia il nuovo colore ammettendo che le piace tanto. Con qualunque colore starebbe benissimo ma la Caracciolo l’abbiamo sempre vista bionda, dai tempi di Striscia la notizia nel ruolo di Velina accanto a Federica Nargi. La moglie di Bobo Vieri è tornata alle origini perché anche per lei il biondo non era naturale. Bellissima anche con i capelli più scuri e lei scrive: “Adoro il mio nuovo colore di capelli”. 32 anni a gennaio, mamma di due figlie piccolissime e bellissime, innamoratissima di Vieri, adorata dall’ex calciatore, poi c’è il suo lavoro, la sua bellezza. C’è qualche cambiamento in vista, magari nel campo professionale; in genere quando una donna fa una scelta del genere per il proprio look c’è qualche trasformazione che va oltre i capelli. Costanza Caracciolo posta gli scatti, contenta del risultato e si gode tutti i complimenti delle amiche vip e dei follower.

Costanza Caracciolo torna alle origini con il nuovo colore di capelli

E’ un colore caldo quello che ha scelto, un colore perfetto per l’inverno, come commenta Sandra Milo che non si sa come faccia ma è sempre presente sotto i post di tutte le vip.

Il nuovo colore di Costanza Caracciolo non è arrivato dal nulla né da un momento all’altro, il team di hairstylist ha studiato il nuovo colore e hanno dato una sistematina anche al taglio. “Loro sono i miei angioletti, ormai mi seguono da due anni, e devo dire che ogni volta mi hanno accontentata e stupita sempre di più”.

E’ la prima volta che diventa più scura mentre nel 2020, poco più di un anno fa, aveva scelto il biondo platino. Di recente Costanza e Christian hanno festeggiato il compleanno della loro prima figlia, la dolce Stella: tre anni e tanta dolcezza.