Clizia Incorvaia col pancione non rinuncia allo sport

Clizia Incorvaia è al settimo mese di gravidanza, un pancione bellissimo, il suo volto ancora più bello in dolce attesa. Per festeggiare gli ultimi mesi col pancione, i più belli anche perché è in arrivo il Natale, ha indossato un abitino rosso di Laura Biagiotti, un vestito che qualcuno sui social ha trovato scandaloso. Cosa c’è di scandaloso nel mostrare il pancione? Clizia Incorvaia non ha intenzione di bloccare nessuno, non servirebbe, consiglia una bella terapia a un po’ di donne, perché è da loro che arrivano gli attacchi. Deliziosa col pancione e con l’abitino scelto anche perché continua a tenersi in forma con un po’ di sano sport. Non rinuncia e mostra qualche esercizio da fare col pancione, poi commenta: “Si dice che noi donne siamo multitasking, basta cambiare accessori e trasformiamo un outfit sport ad outfit da città” infatti ci riesce benissimo.

Clizia Incorvaia ha paura di non essere pronta per un altro figlio

E’ la paura che hanno tutte le mamme, al primo figlio e poi al secondo. Clizia Incorvaia è già mamma di Nina, che ha 6 anni. La sua paura è quella di non essere pronta a ripetere la stessa esperienza nello stesso modo. Sarà di certo ancora più brava. “Dopo 6 anni, sarò pronta per notti insonni, poppate no limits, occhiaie tatuate, pranzi frugali, rassettar casa e prendermi cura di me in pochi minuti?”. Il timore c’è tutto ed è del tutto comprensibile.

Intanto, ha già addobbato l’albero di Natale, felice che quest’anno si tinga di azzurro. La sua piccola Nina ha già scritto la letterina per Babbo Natale, l’ha messa tra i rami dell’albero e a terra c’è un bicchiere con il latte per Babbo Natale. Momenti dolcissimi in casa dell’ex gieffina vip che chiede a Paolo Ciavarro se anche lui ha scritto la letterina a Babbo Natale. Poi ci ripensa, meglio evitare perché hanno già sposato troppi soldi per i compleanni.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".