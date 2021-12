La dolorosa rivelazione di Katia Ricciarelli: “Ho pensato di farla finita”

Nelle passate settimane Katia Ricciarelli si è aperta al pubblico di Canale 5, raccontando qualcosa che non tutti conoscevano della sua vita. Ha parlato della solitudine, di come si sia ritrovata, dopo aver girato il mondo, quasi completamente da sola. Si, ha degli amici molto importanti per lei, ma quando la sera è a casa, resta da sola con il suo cagnolino. Ed è per questo che ha trovato nella casa del Grande Fratello un mondo diverso, un mondo che le piace. Tante persone con cui passare il tempo, tanti nuovi amici, tante cose da fare. Tutto quello che non le succedeva da tempo e che le ha ridato anche la voglia di vivere.

Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri, Katia ha di nuovo commosso tutti, in particolare Alfonso Signorini. Si sono infatti visti dei nuovi confessionali, durante i quali la cantante parlava di quello che ha provato prima di partecipare al reality di Canale 5. Non si nasconde dietro un dito e a cuore aperto rivela anche di aver accarezzato l’idea di togliersi la vita.

Katia Ricciarelli e il pensiero di farla finita

La Ricciarelli ha sottolineato che nella vita, in questa fase della sua vita, la fama serve a ben poco. «La verita? – ammette la Ricciarelli – Vorrei sparire così in una nuvola e andarmene». Katia Ricciarelli ammette di aver pensato più volte al suicidio e lo fa utilizzando la metafora del “Bacio del lago”: «Quando passeggio col cane vedo il lago e penso che bello se io me ne andassi ora lì, poi penso che sarebbe un’ingratitudine. Io ho due persone sole che contano nella mia vita e a loro chiedo scusa se ho pensato di finire. Uscirò da questa casa con un bagaglio enorme di gratitudine. A loro anche chiedo scusa del mio carattere un po’ così, severo, ma non da diva». Le parole di Katia ancora una volta hanno commosso tutti e Alfonso l’ha ripresa dicendole che non deve neppure pensarci a una cosa del genere, farebbe malissimo a tutte persone che come lui la adorano.

