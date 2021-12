Katia Ricciarelli shock: “Avevo perso la voglia di vivere”

Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri sera, Katia Ricciarelli è stata protagonista di un momento molto intenso. Chi si aspettava una ramanzina da parte del conduttore alla cantante, per quello che ha detto in settimana, ha fatto malissimo i suoi conti. E’ parecchio chiaro come girino le cose in questa edizione e se ci sono degli intoccabili, quelli sono proprio Katia e Manuel. Per Signorini potrebbero fare qualsiasi cosa, ma troverà sempre una giustificazione per andare dalla loro parte, e questo ormai, è chiaro a tutti. Così giusto per dimenticare le cose assurde dette dalla Ricciarelli in settimana, si è spostato il focus su ben altro. La cantante da quando è entrata nella casa del Grande Fratello ha sempre detto di essere in qualche modo rinata, visto che nell’ultimo periodo di sentiva sempre più sola e non stava affrontando un bel momento.

Le parole di Katia hanno commosso tutti: da Alfonso Signorini che ha anche avuto delle difficoltà ad andare avanti, tanto erano le lacrime versate per la vicenda, e poi anche Adriana e Sonia non sono riuscite a dire molto, troppo commosse da questo momento così toccante.

Katia Ricciarelli: “Avevo perso la voglia di vivere”

“GF Vip mi hai ridato la voglia di vivere“. A scriverlo, su un biglietto, è stata Katia Ricciarelli: la cantante, nel corso della puntata del 3 dicembre ha spiegato il significato di quelle parole ad Alfonso Signorini dopo aver visto insieme a lui anche la grande commozione di tutti i vipponi che dopo aver letto le sue parole, hanno cercato di starle maggiormente vicino. “Cosa ti devo dire? È la verità. Ho avuto tante gioie e tanti dolori – ha ammesso Ricciarelli -. Quando mi chiedono cosa voglio io dico di aver avuto così tanto che non posso chiedere più niente e spesso quando sono sola mi viene da chiedermi: Cosa ci sto a fare“.

“Qui però ho ripreso a sognare, ho fatto cose che non facevo da 40 anni...”. Un messaggio che ha fatto commuovere anche Alfonso Signorini: “Non ti devi sentire inutile o arrivata al traguardo – l’ha rincuorata il conduttore -. Tu sei una grande donna”. Anche Adriana Volpe ha dato un consiglio alla cantante: una volta finito il gioco quella sua casa che è stata spesso vuota, deve per forza riempierla di gente, di affetti a fare tante cose perchè davvero, ha molto da dare e da ricevere.

