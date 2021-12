Alfonso Signorini trascorrerà il Natale da solo e spiega il motivo

Il Natale si avvicina e Alfonso Signorini lo trascorrerà con chissà quanti amici e magari anche in compagnia dei vipponi. Niente di tutto questo, il conduttore del GF Vip confida che a Natale resterà da solo. Nessuna tristezza da parte sua, anzi non vedere l’ora di partire, di andare nella sua casa in montagna, ma perché da solo? Il 24 e il 31 dicembre il Grande Fratello Vip non andrà in onda, inoltre la doppia puntata settimanale riprenderà solo dal 20 gennaio; di certo ai vipponi nella casa non farà piacere ma Alfonso Signorini ha bisogno di questa pausa e di maggiore riposo. A Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato che non desidera avere persone intorno, per questo il Natale 2021 sarà da solo.

Alfonso Signorini: “Sono molto stanco”

“La Vigilia di Natale la passo a casa perché per me è sacra. Dal 20 dicembre abbiamo deciso di sospendere la doppia messa in onda che tornerà il 20 gennaio ma di lunedì e giovedì invece del venerdì”. Il direttore di Chi confessa: “Ho deciso, essendo molto stanco, di passarlo da solo in montagna, a casa mia, e non vedo l’ora di andarci per ricaricarmi, stare all’aria aperta e vedere le mie montagne”.

Sul terrazzo della casa in montagna ha già fatto sistemare l’abete, non rinuncia all’albero di Natale: “Il 20 dicembre dopo la puntata salirò in macchina e andrò direttamente a Cortina a decorare l’albero e tutta la casa: per me gli addobbi sono sacri. A Natale andrò alla messa di mezzanotte e sarò felice”. Con Alfonso Signorini non ci sarà nemmeno il suo compagno? Possibile che sia così stanco da non volere nessuno con lui a Natale? Magari tutti gli altri no ma Paolo forse sì. Intanto, deve ancora portare a termine il lavoro, le ultime puntate prima della pausa natalizia.

