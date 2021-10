Alfonso Signorini, il gesto della madre morta indossando la maglietta del suo compagno

E’ da nove anni che la madre di Alfonso Signorini non c’è più, da 19 anni che ha accanto un compagno di vita che a lei piaceva molto, Paolo. Ospite a Verissimo Alfonso Signorini ha ricordato sua madre e di un suo gesto che non potrà mai dimenticare. A lei piaceva il compagno del conduttore e la mattina del giorno in cui è morta ha chiesto alla badante di prenderle la maglietta che Paolo le aveva regalato quando era andato a fare una regata in barca a vela. L’ha indossata ed è con quella t-shirt che è andata via. Signorini è sicuro che quel gesto non sia solo un caso, che sua madre abbia voluto dirgli qualcosa.

Chi è il compagno di Alfonso Signorini?

Paolo Galimberti è il compagno di vita del conduttore e direttore di Chi, stanno insieme da 19 anni ma non vivono nella stessa casa. Lui è ex senatore ed esponente di Forza Italia. “19 anni di vita insieme sono tanti” è così che Signorini si è sbottonato sulla sua vita privata raccontandosi a Silvia Toffanin. E’ dal rispetto che nutrono l’uno per l’altro che hanno capito che non era un amore passeggero. Conducono due vite parallele, autonome, ognuno ha la propria casa ma sentono sempre il bisogno di ritrovarsi di stare insieme: “La qualità del tempo è quello che fa la differenza”.

Litigano spesso, a volte non si vedono per un po’ di tempo, come accade a tante coppie, forse tutte. “Anche se abbiamo due caratteri molto diversi, ci vogliamo molto bene. So che io ci sono per lui e lui per me. Abbiamo fatto tanto cammino insieme. A volte litighiamo in modo furibondo, non ci sentiamo. Però io ricordo sempre quello che mi disse mia mamma, a cui lo sai io sono legatissimo, a lei piaceva molto Paolo”.

