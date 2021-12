Paola Turani posa in intimo a tre mesi dal parto, pronta per il Capodanno più bello

Paola Turani non ha chiesto nulla per Natale, il suo regalo più bello l’ha già ricevuto quasi tre mesi fa quando è nato il piccolo Enea. E’ stato il Natale più bello per Paola e Riccardo e adesso che sono tornati nella loro casa in montagna circondati dalla neve sarà anche il Capodanno più bello, perché sono mamma e papà. Un dono arrivato dopo tanti anni di attesa ed è forse anche per questo che alla Turani non importa se nella foto pubblicata c’è una lieve pancetta, quella dolce curva che le ricorda che ha partorito da poco tempo. Paola Turani ha condiviso l’ultima pubblicità dell’anno, l’ultimo lavoro dell’anno. E per un noto brand di intimo e lei rende tutto così speciale perché bellissima, perché non ha voluto eliminare niente.

Paola Turani a meno di tre mesi dal parto

E’ diventata mamma l’8 ottobre, meno di tre mesi fa ed è già in gran forma ma non fa niente per eliminare ciò che è normale. “8 ottobre 2021 Questa notte alle ore 00.52 è nato il nostro amore, Enea Francesco Serpellini. Stiamo bene e soprattutto di una felicità indescrivibile! io sono già perdutamente innamorata di lui” così annunciava la nascita di suo figlio.

Il giorno di Natale ha scelto per Enea la tutina di Babbo Natale. Sono le prime festività in tre e tutto ha un sapore così speciale. Capodanno sarà perfetto nella casa in montagna che adorano, addobbata con tutte le luci di Natale, i cani che giocano in giardino, la neve che imbianca tutto e Paola e Riccardo che coccolano il loro piccolo Enea.

Il contatto con i follower è diretto e continuo; la Turani è tra le poche influencer capaci di mostrarsi senza un filo di trucco, di mostrare la nomralità, la vita reale e poi di posare per uno shooting confessando che non vedeva l’ora di togliere il trucco.

