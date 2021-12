Serena Grandi racconta perché è ingrassata

Non è stato semplice per Serena Grandi specchiarsi e vedere un corpo con tanti chili in più. Al Corriere della Sera tra le tante confessioni spiega perché è ingrassata, quando ha iniziato a mangiare molto di più. Serena Grandi ha 63 anni, quando ha iniziato a prendere peso non era semplice uscire di casa ma il problema non erano solo i chili in più. Tutto è cambiato quando s è separata da suo marito Beppe Ercole, da quel momento ha iniziato “a magiare e a mangiare”. Parla spesso di lui anche se non c’è più, anche se dopo il loro addio è diventato il compagno di Clorinne Clery. Hanno avuto un figlio Edoardo, per Serena Grandi è la sua vita. L’attrice spiega che non è ingrassata solo per amore ma anche per malasanità.

Serena Grandi non sapeva di avere problemi di tiroide

“Dopo la separazione ho cominciato a mangiare e a mangiare. Ma è una storia di malasanità. Non ero a conoscenza di essere geneticamente ipotiroidea (la mia tiroide non funziona da vent’anni)” ma non è tutto. La Grandi racconta anche la riduzione al seno che le hanno spinto a fare e una serie di interventi fatti da chirurghi che non si sono accorti del carcinoma che aveva.

“Hanno cominciato a fare degli interventi senza accorgersi che sotto c’era un carcinoma di 5 centimetri. Ho preso chili. Non potevo uscire di casa, i fotografi erano appostati, speravano che uscissi con un maglione largo per urlare: ecco com’è diventata. Non sapevano che avevo un cancro”.

Nel suo libro “Serena a tutti i costi – Lettere di una vita mai inviate” parla anche del suo corpo, di quello che non è più. “Non siamo più la coppia inossidabile di una volta. Questo mio corpo oggi è martoriato per colpa della chirurgia estetica e della malasanità”. In casa non ha più specchi, nessuna superficie che possa riflettere il suo corpo.

