Chiara Ferragni accusata di aver infranto la quarantena per la manicure: la risposta

Certo che la gente non ha niente di meglio da fare che buttare odio sui social senza che ce ne sia motivo…Chiara Ferragni è stata travolta dai commenti di chi l’accusava di non aver rispettato la quarantena e di aver addirittura incontrato qualcuno ieri. Il motivo? L’influencer ha postato sui social una foto delle sue mani, con una manicure natalizia praticamente perfetta. Peccato però che alcuni haters, hanno pensato che l’avesse appena fatta e che quindi, una estetista fosse andata in casa Ferragnez per fare le unghie all’imprenditrice digitale. Tutto molto assurdo ovviamente ma Chiara questa mattina ha voluto mettere i puntini sulle i spiegando di esser stata travolta da messaggi privi di senso. “Che scoop” ha scritto Chiara nelle sue storie…

Chiara Ferragni accusata di non aver rispettato la quarantena

La Ferragni si è vista costretta, perchè le piace mettere subito a tacere le persone che parlano senza azionare il cervello, a postare delle foto per mostrare che la manicure natalizia, la stava sfoggiando da diversi giorni, aveva fatto le sue unghie prima di partire per la montagna. Poi come ben sappiamo, lei, Federico e i bambini sono tornati a casa dalle vacanze, la sera della vigilia per via della febbre di Leone e Vittoria. E da quel momento tutti sono rimasti a casa, per poi fare i tamponi e scoprire di essere positivi al covid. Ovviamente sono isolamento nel rispetto delle regole, e la manicure non è stata fatta in questi giorni. Eppure qualcuno lo ha pensato…

Prosegue quindi l’isolamento per Chiara e Federico che sono ancora positivi al covid 19 ma che fortunatamente, avendo fatto le tre dosi di vaccino, stanno comunque abbastanza bene. E per il momento restano negativi sia Leone che Vittoria, per fortuna!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".