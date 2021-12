Delia Duran salta il GF VIP 6 perchè positiva al covid? La risposta della venezuelana

Nelle ultime ore si è detto e scritto molto su quello che succederà a Delia Duran nelle prossime ore. Si è parlato di lei come una delle nuove concorrenti del Grande Fratello VIP 6 e tanti hanno notato il fatto che la venezuelana non fosse con Alex Belli durante l’ultima diretta e in generale, sembra essere sparita dai radar. Il motivo? La quarantena imposta prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP 6. Ieri però, dai social, sono arrivate diverse voci che rivelavano un destino diverso per la compagna di Alex Belli. Secondo alcune voci che circolavano infatti, l’entrata di Delia sarebbe saltata per via della sua positività al covid 19. E così dopo il chiacchiericcio, a mettere i puntini sulle i ci ha pensato proprio Delia, che è tornata a usare i social e ha spiegato che tutto quello che si è detto, in merito alla sua salute nelle ultime ore, è totalmente infondato.

Delia Duran positiva al covid 19? La sua smentita

“Voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività al covid 19” ha scritto Delia Duran in una delle sue ultime storie sui social. La compagna di Alex Belli ha inoltre detto che prenderà dei provvedimenti e che agirà per vie legali contro chi ha messo in giro delle informazioni sensibili circa la sua salute. “Chi ha dato informazioni infondate ne risponderà legalmente” ha continuato Delia, di certo molto innervosita da questa situazione. La Duran ha inoltre ringraziato tutte le persone che le hanno scritto, dopo che questa notizia a suo dire falsa è stata messa in circolazione. La modella ha anche postato sui social la foto del suo ultime tampone negativo, per dimostrare che non è positiva e che sta bene.

Non ha commentato però in nessun modo il possibile ingresso nella casa del Grande Fratello VIP 6 per cui non ci resta che aspettare la puntata di lunedì per scoprire se la vedremo o non nel reality di Canale 5.

