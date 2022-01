Belen vola via con l’amica di sempre: vacanza senza figli

Un bel taglio ai capelli e Belen con la frangia è bellissima. Non c’è solo il nuovo look in questo inizio anno ma anche la prima vacanza e questa volta non è con un amore, non è con i figli ma con Patrizia Griffini. Belen Rodriguez ha festeggiato il Natale a Milano, si è posi spostata con la famiglia in montagna tra la neve e ha brindato al nuovo anno. Il tempo di tornare a casa, riempire un’altra valigia e attendere l’aereo per una nuova destinazione. Questa volta Belen parte da sola, anzi parte con l’amica di sempre, Patrizia Griffini. Lei è tra le persone più care e fedeli, è lei l’amica che non l’ha mai lasciata sola, che l’ha sempre compresa, consigliata e accolta quando c’era un momento difficile. Forse questo è ancora un momento difficile dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese.

Santiago con papà Stefano e Luna con i nonni

Il primogenito di Belen e Stefano De Martino resta a Napoli con il papà, il loro legame non si è mai spezzato. Luna forse resta con i nonni. Belen parte serena, ha bisogno di volare via, di allontanarsi da tutti mentre i follower continuano a sostenerla. E’ una madre perfetta ma la sfortuna in amore sembra non volerla abbandonare.

Non è ancora salita sull’aereo ma mostra i biglietti, sarà di certo un posto al caldo, un luogo paradisiaco per indossare i costumi della nuova collezione Me Fui. Da quando è finita con Antonino Spinalbese la Griffini non la lascia sola un attimo, sempre presente, pronta ad occuparsi dei suoi figli e a farla sorridere come nessun altro. Una vacanza speciale tra due amiche e chissà se parleranno anche di Stefano De Martino e dell’amore che resta forse unico. Qualcuno pensa che potrebbero tornare insieme, che questa volta sarebbe diverso.

