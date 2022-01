Primo shooting per Santiago ma lui preferirebbe giocare

Con il brand Hinnominate resta tutto in famiglia, per la linea Kids Belen ha scelto il suo Santiago. Il figlio di Belen e Stefano De Martino è al primo shooting, ha solo 8 anni ma ha già le idee ben chiare. Ieri madre e figlio sono andati insieme nel salone di Aldo Coppola e comodi senza mascherine si sono rifatti il look. Ancora ciuffo colorato per il piccolo De Martino. Oggi mentre andavano nello studio per il lavoro, per gli scatti, in auto la showgirl ha chiesto a Santiago quanto fosse felice di partecipare al lancio del marchio creato dalla mamma e dai suoi zii. Santiago ha confermato che è contento ma con la spontaneità di quella età ha anche detto che avrebbe preferito giocare a casa.

Santigao a Belen: “Mamma mi stai mettendo in imbarazzo”

E’ lui il testimonial di Hinnominate Kids e mentre il piccolo inizia il suo primo shooting la mamma prosegue con i suoi, sempre per il suo brand. Tutti e due con i nuovi modelli del marchio, indossano tute e tutine e Belen ovviamente del tutto a suo agio riprende entrambi per non dimenticare quel momento. Santiago sorride e poi: “Mamma mi stai mettendo in imbarazzo!”. “Pensa dopo che devi fare anche le foto!”. Chissà se Santi ci prenderà gusto o questa è la prima e l’ultima volta che dice sì a uno shooting per la mamma.

Tutti insieme oggi festeggiano anche il compleanno di Antonia Achille, amica e assistente da sempre di Belen Rodriguez. E’ a lei che oggi la showgirl argentina ha dedicato tante stories confermando che Antonia è una delle poche persone che la conosce bene e che sempre e in ogni caso le è rimasta accanto, nei momenti più belli e in quelli difficili. Le ha sempre tenuto la mano e insieme hanno realizzato tanti progetti.

