Samantha Togni delusa è andata a vivere a Dubai

Aveva grandi aspettative Samantha Togni per la sua carriera in tv ma la delusione è arrivata fino al cuore ed è così che è partita per Dubai lasciando l’Italia. Questa volta per l’ex ballerina di Ballando con le Stelle quel viaggio non era una vacanza con suo marito o il desiderio di accompagnarlo nelle sue tante trasferte. Samantha Togni è rimasta senza un programma e senza sogni. Aveva lasciato Ballando con le Stelle senza deludere nessuno, spiegando le sue motivazioni, aveva voglia di crescere e dopo I Fatti Vostri c’era altro. Tutto invece è svanito, sia Cook 50 che è stato affidato ad Alessandro Greco che Estate leggerissima, scomparso del tutto dal palinsesto.

Samantha Togni ha lasciato l’Italia delusa

“Non sono mai stata un ‘amante di Dubai. Sono arrivata qui col pregiudizio, con quell’atteggiamento di chi sa di essere nato nel paese più bello del mondo… pieno di storia e di bellezze naturali” inizia così il suo post la splendida ballerina.

“I primi tempi mi sono sentita ingoiata dai grandi palazzi… da tutta questa maestosità …

Sono arrivata qui con una delusione nel cuore per la cancellazione del mio programma (uno dei tanti depennati dall’oggi al domani)” non fa giri di parole, non c’è bisogno di fingere, la delusione è stata enorme, si è trovata senza nulla ma accanto aveva i suoi amori più grandi, a Dubai suo marito Mario Russo.

“Poi ho cominciato a guardare tutto questo come una grande opportunità che la vita mi stava regalando. E così è stato! Ho trovato una comunità italiana che mi ha accolto con grande affetto e la danza che ancora una volta mi ha aiutato a trovare un posticino in questa grande realtà. Dubai mi ha dato la forza di sognare di nuovo…. e tutto quello che vedevo grande e lontano da me … ora capisco che era una forma bigotta di non accettazione delle differenze… dei cambiamenti. La vita è una continua evoluzione… e spesso ci sorprende! Poi succede che quando torni a sorridere alla vita anche lei ti fa l’occhiolino… In arrivo belle novità lavorative!!”. Continua a ballare e ad insegnare ma chissà di quali novità parla.

